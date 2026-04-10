【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】右足一閃！衝撃ゴラッソ（実際の様子）

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、衝撃のゴラッソを叩き込んだ。自身のボール奪取から始まったショートカウンターを、豪快なミドルで完結させると、ファンたちが歓喜した。

マインツは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでストラスブールと対戦、佐野はアンカーのポジションでMF川粼颯太とともにスタメン出場となった。

序盤からホームのマインツが主導権を握ると、11分、その流れのまま先制点を奪う。センターサークル付近で、相手のドリブルが長くなったところを狙って回収した佐野は、そのまま川粼とのワンツーで左サイドへと運び出す。

そこへストラスブールのDFゲラ・ドゥエが前方を塞ぎ、MFバレンティン・バルコがプレスバックで対応する形を取る。佐野は、2人の間を鋭く割って入り、中央へカットイン。最後は右足を鋭く振り抜くと、ファーサイドを狙ったシュートはわずかにディフレクトしながらも、これがゴールの右ポストを叩いて吸い込まれた。

佐野のボール奪取から始まり、佐野の右足で完結した一連のシーンにSNSのファンたちも反応。「海舟すげーゴール決めたな〜」「佐野海舟ゴール！」「佐野海舟、マジか？？？」「海舟さん、それはゴラッソ」「バケモン」「おいおい佐野えぐいって」「佐野海舟ゴールもできるようになったらいよいよビッククラブでも主役に」「佐野がとんでもないゴール決めてる！！！」と大いに沸いた。

この日の佐野はフル出場し川粼は70分に交代。チームも2ー0で勝利し準決勝進出に一歩前進となった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）