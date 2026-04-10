本日4月10日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は涙と感動の2時間スペシャル。宝塚音楽学校を受験する少女たちに密着する企画が3年ぶりに復活！

合格率はわずか9％。中学3年から高校3年までの最大4回しかチャンスがない過酷な門。元宝塚歌劇団男役・初嶺麿代先生の熱血指導のもと、夢の切符を掴むため、人生のすべてを捧げる少女たちの青春を追いかける。

初受験に挑む人、今年がラストチャンスの人、姉がタカラジェンヌの人、親友と一緒に受験に挑む人など、様々な生徒たちがそれぞれの想いを抱えて憧れの舞台へと挑戦する。「沸騰リポーター」として宝塚受験企画を長年取材してきたモノマネ芸人・沙羅が、彼女たちの青春を熱く見届ける。

スタジオには、自身も宝塚受験の狭き門を突破した、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が登場！過去に放送されていた宝塚受験密着企画を「毎回見ていた」という礼は、今回の受験生たちにも「頑張ってほしい！」と熱いまなざしで少女たちの挑戦を見守る。そして、礼の宝塚歌劇団時代の舞台を見て“宝塚ファン”になったホラン千秋や、俳優・奈緒がスタジオからエールを送る。

今注目の俳優・畑芽育の「蒙古タンメン中本」への愛情も大調査。10年以上通い詰め、ポイントを貯めまくるほどの“中本通”である畑が大好きな「味噌卵麺」の限定メニューを食べまくり！さらに、「蒙古タンメン中本」白根誠社長へ直談判！魂をこめた渾身の「味噌卵麺」を作る。

自身も「蒙古タンメン中本」が好きという礼も「美味しそう！」と畑の奮闘ぶりをスタジオで見守る。畑が考えたオリジナルメニューのあまりの背徳的なビジュアルに、バナナマン・日村勇紀も思わず「太るからやめな！」と叫び 、ホランも「これはすごいな……」と驚がく。畑が魂をこめた渾身の一杯とは!?

■3年ぶりに復活！宝塚養成学校に密着

これまでにも数多くの合格者を輩出してきた“未来のタカラジェンヌ”養成学校に潜入。そこには年齢制限のため人生で4回しかない受験のチャンスに全てをかけてきた受験生たちの姿が。

この学校で出会った親友とともに揃って合格を目指すラストチャンスの子、2人の姉がともに宝塚を受験してきた3姉妹の末っ子、さらにダンスも歌も未経験ながらわずか7か月のレッスンで奇跡の合格を目指す超ポジティブシンキングの子など、様々なタイプの子が憧れの“タカラジェンヌ”を目指す。わずか40人しか合格できない狭き門を突破する受験生は現れるのか!?

■“蒙古タンメン中本に取り憑かれた”畑芽育

辛うまラーメンでおなじみの「蒙古タンメン中本」の中でも通好みのメニューとして知られる「味噌卵麺」が大好きな畑が訪れたのは「味噌卵麺」の限定メニューが販売されている店舗。開店から行列に並び待望の限定メニューに舌鼓を打つと、別の限定メニューが出ているお店にハシゴ！

そんな「味噌卵麺」大好きな畑が抱く究極の夢、それは自分だけの“オリジナル味噌卵麺”を作ること。「蒙古タンメン中本」の白根社長も快諾し、プレゼンの結果次第ではお店に並ぶ可能性も浮上!?