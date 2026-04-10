井上中日は“人的リソース足りない”ブルペンをいかに整備していくか…根尾プロ初勝利＆松山復帰の明るい材料も

根尾は8年目にしてプロ初勝利をあげた（C）産経新聞社

やっとの思いでつかんだシーズン3勝目だった。

中日は4月8日、敵地でのDeNA戦（横浜）で6-4の勝利。延長11回、4時間44分にわたるロングゲームを制した。これで開幕から4カード、11試合を終えて3勝8敗。負け越しが続いているが、白星を積み重ねていく他ない。

【動画】根尾は延長10回に登板、2三振を含む三者凡退としっかり封じた

この試合で根尾昂がプロ初勝利を手にした。高卒8年目、投手転向5年目にしてついに通算勝利数に「1」が刻まれる。根尾は4-4で迎えた10回に登板すると、2奪三振を含む三者凡退の好投。150キロに届く速球とスライダーの組み合わせが冴え、直後の決勝点を呼び込んだ。

ヒーローインタビューを受けた右腕はチームメイトや両親への感謝を述べつつ、「勝ち続けられるよう準備する」と宣言。一夜明けて自らのInstagramにも「もっともっと抑えます」と漲る想いを綴った。

8日のような投球ができれば、首脳陣にとってもある程度の計算が立つだろう。これまではビハインドを中心に投げてきたが、序列を上げるきっかけになるかもしれない。

他方、松山晋也も「開幕」を迎えた。昨季46セーブのクローザーは春季キャンプ中に左脇腹を痛め、この日が一軍復帰後初めての登板。2点リードの延長11回裏だった。