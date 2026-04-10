日本人選手で初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんが、元なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の新たな才能・谷川萌々子を絶賛した。

【映像】谷川萌々子、“圧巻フィジカル”→30m衝撃弾を放つ瞬間

4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。

注目選手の1人目として挙げられた谷川は、女子サッカー界の強豪であるバイエルンで主力としてプレー。先日行われたAFC女子アジアカップでは2ゴール2アシストでなでしこジャパンの2大会ぶりとなるアジア制覇に貢献するなど、素晴らしい輝きを放っている逸材だ。

18歳でなでしこジャパンでデビューした谷川の憧れの選手は、15歳で代表入りし、日本にワールドカップのトロフィーをもたらせた澤さん。「2011年のワールドカップで優勝した姿を見て、よりサッカーに熱中した。決勝戦で澤さんが決めたシーンはずっと心の中に残っている」と澤の姿を追いかけて戦う。

そんな後輩の活躍ぶりについて澤さんは「中盤から抜け出しができて、得点シーンに絡むことができる選手。フィジカルも恵まれているので、海外の選手にも負けない」と指摘。さらに「左右のキックも非常に精度が高い。得点に絡むシーンも増えているし、非常に楽しみな選手の1人」と期待を口にした。

日本サッカー史上、初となるバロンドールを獲得した澤さんを追うように、目標は「バロンドールを獲得する」ことと語る谷川。史上2人目のバロンドールへ──その物語は、すでに動き出している。（ABEMAスポーツタイム）