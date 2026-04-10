俳優東出昌大（38）が関西初冠番組となるABCテレビのドキュメンタリー「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0時）に出演する。5月4日から4週にわたって登場。同局が9日、発表した。

同番組は、5年前から都会の喧騒（けんそう）を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う。大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」だ。

東出はオファーについて「『マジでやるの？』と実感が湧きませんでした。私に白羽の矢を立てたのもそうだけど、すごく攻めてると思います」と苦笑いしながらも「『本音しかいけませんよ』っていう今の私に対して、制作陣が『それでいいんです』と言ってくださった。何が撮れるか分からない勝負ではありましたが、その攻めた心意気が伝われば」と意気込んだ。

YouTubeチャンネル登録者数が116万人を突破するなど、その唯一無二の生き方に多くの注目が集まる。「野営の魅力って話せば長くなっちゃうけど、社会とか日常から切り離されて山の中に一人でいるって、普段の生活じゃまあない経験。ただ、これって意外と簡単にできる。この番組を見た方に『そういう世界もあるんだ』と思ってもらえたら、世界が広がっていいんじゃないかな」と思いを打ち明け、「視聴者の方にも、この番組を通して『こういう世界もあるんだ』と、少し心が楽になるようなきっかけを感じてもらえたらうれしいですね」

近日中に発表される初回ゲストとのロケについては「おふたりが来た瞬間は正直『テレビタレントすげえな、やってんなー！』と思いました」とにっこり。

共に山で過ごすうちに、「どんどん二人の本音、素が見えてきて、それが本当に魅力的でした」といい、「大人ってやっぱり『本音と建前』があって、仕事してる時って結構『建前』を使うと思うんです。私も人に見られる仕事をしてると、普段だったらひげを生やしてるのに剃ったほうがいいかなとか、建前を出そうかなと思ったんですけど、今回の番組は、やっぱ本音でいかないとなと思ったので。ありのままで来て、おふたりと過ごす時間の中でどんどん本音が出てきて『やっぱ本音って魅力的なんだな』と思った。すごくすてきでした」と振り返った。