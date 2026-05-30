◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）日本ハムは巨人に連敗で借金２とした。先発の有原航平投手が４月２６日のオリックス戦（京セラドーム）以来約１か月ぶりに先発するも７回６安打４失点で５敗目を喫した。チームは甲子園で阪神に３連勝も本拠地・エスコンで巨人に連敗を喫し、首位・西武とのゲーム差は６・５に広がった。新庄剛志監督は試合後、有原に再び２軍再調整を命じ