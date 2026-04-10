ＮＹ各市場 １時台 一気にプラスに転じる ダウ平均は２４７ドル高 ナスダックもプラス圏
NY株式9日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 48157.02（+247.10 +0.52%）
ナスダック 22813.38（+178.39 +0.79%）
CME日経平均先物 56640（大証終比：+330 +0.58%）
欧州株式9日GMT16:05
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.748（-0.037）
10年債 4.266（-0.026）
30年債 4.871（-0.011）
期待インフレ率 2.346（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.444（-0.018）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.53（+4.12 +4.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4810.10（+32.90 +0.69%）
ビットコイン（ドル）
72301.81（+923.01 +1.29%）
（円建・参考値）
1148万3696円（+146602 +1.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48157.02（+247.10 +0.52%）
ナスダック 22813.38（+178.39 +0.79%）
CME日経平均先物 56640（大証終比：+330 +0.58%）
欧州株式9日GMT16:05
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.748（-0.037）
10年債 4.266（-0.026）
30年債 4.871（-0.011）
期待インフレ率 2.346（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.444（-0.018）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.53（+4.12 +4.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4810.10（+32.90 +0.69%）
ビットコイン（ドル）
72301.81（+923.01 +1.29%）
（円建・参考値）
1148万3696円（+146602 +1.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ