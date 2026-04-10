NY株式9日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　48157.02（+247.10　+0.52%）
ナスダック　　　22813.38（+178.39　+0.79%）
CME日経平均先物　56640（大証終比：+330　+0.58%）

欧州株式9日GMT16:05
英FT100　 10603.48（-5.40　-0.05%）
独DAX　 23806.99（-273.64　-1.14%）
仏CAC40　 8245.80（-18.07　-0.22%）

米国債利回り
2年債　 　3.748（-0.037）
10年債　 　4.266（-0.026）
30年債　 　4.871（-0.011）
期待インフレ率　 　2.346（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.988（+0.044）
英　国　　4.749（+0.038）
カナダ　　3.444（-0.018）
豪　州　　4.911（+0.054）
日　本　　2.379（+0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.53（+4.12　+4.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4810.10（+32.90　+0.69%）

ビットコイン（ドル）
72301.81（+923.01　+1.29%）
（円建・参考値）
1148万3696円（+146602　+1.29%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ