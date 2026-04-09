天然繊維の日傘に出会える期間限定イベント！ hatsutoki「POP UP」

記事ポイント hatsutokiの天然繊維の日傘をIDEE SHOP 新宿店・日本橋店で紹介2026年4月17日から5月10日までPOP UPを開催織りの表情で光をやわらかく整える軽やかな使い心地 hatsutokiの天然繊維の日傘をIDEE SHOP 新宿店・日本橋店で紹介2026年4月17日から5月10日までPOP UPを開催織りの表情で光をやわらかく整える軽やかな使い心地

hatsutokiが、天然繊維で仕立てた日傘を紹介するPOP UPをIDEE SHOP 新宿店と日本橋店で開催します。

強く遮るだけではない、やわらかな光の広がりを楽しめる点が魅力です。

hatsutoki「POP UP」

会期：2026年4月17日(金)〜5月10日(日)会場：IDEE SHOP 新宿店、IDEE SHOP 日本橋店ブランド：hatsutoki

本展では、天然繊維で仕立てた日傘を中心に紹介します。

一般的な日傘のように光を強く遮るのではなく、織りの表情を通して光をやわらかく整えることで、木漏れ日のような穏やかな陰を生み出します。

生地からものづくりを行うブランドならではの視点で、光の見え方まで丁寧に設計している点も特徴です。

糸を染め、織り、生地をつくるところから設計されたテキスタイルは、触れたときの質感だけでなく、光を受けたときの奥行きや揺らぎも大切にしています。

肌に近い道具だからこそ、天然繊維の心地よさと軽やかさを感じられます。

天然繊維ならではの奥行きある色合いが、日差しの下でもやさしい印象をつくります。

軽やかな影をつくる表情が、日傘を暮らしに寄り添う道具として引き立てます。

やわらかな色合いは、装いだけでなく日常の風景にも自然になじみます。

天然繊維の質感が、光をまとうようなやわらかな表情につながっています。

光と影の表情を楽しめる深みのある仕上がりが、本展の大きな見どころです。

会場では、暮らしの中で使う道具としての日傘を実際に手に取りながら体感できます。

天然繊維ならではの軽やかさと心地よさを備えた一本に出会える内容となっています。

光をやわらかく整える織りの表情も大きな魅力です。

hatsutoki「POP UP」の紹介でした。

よくある質問

Q. hatsutokiのPOP UPはいつ開催されますか？

A. 2026年4月17日(金)から5月10日(日)まで開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場はIDEE SHOP 新宿店とIDEE SHOP 日本橋店です。

Q. どのような日傘が紹介されますか？

A. 天然繊維で仕立てた日傘が紹介されます。

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