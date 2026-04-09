話題作『リブート』『鬼の花嫁』で名演技を披露！ 俳優「永瀬廉」の魅力に迫る
King & Princeの永瀬廉さんが、話題の映画やドラマに次々と出演しています。大反響を呼んだ日曜劇場『リブート』（TBS系）で主要キャラクターを演じ、吉川愛さんとダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』が大ヒット上映中です。
アイドルとしてだけでなく、俳優としても快進撃を続ける永瀬さん。この記事では過去の作品も振り返りながら、永瀬さんの俳優としての魅力を解き明かします。
鈴木亮平さんが主演を務めた『リブート』は、顔を変えて他人になりすます“リブート”を軸にしたドラマで、うそと真実が入り乱れ展開する「エクストリームファミリーサスペンス」となりました。
同作で永瀬さんは、ドラマ初期から登場する冬橋航を担当。ラストシーンまで関わる主要キャラクターで、大いに作品を盛り上げました。冬橋は、恵まれない子どもたちを支援するNPO法人の職員でありながら、裏社会で汚れ役を担う2つの顔を持つキャラクター。優しく子どもたちに接するシーンと、冷酷に裏切り者を処分するシーンが入り交じる、非常に難しい役です。
作品を通じて感じたのは、永瀬さんの器用さです。裏社会の始末屋である冬橋は、これまで永瀬さんが演じたことのないダークなキャラクター。アイドルとしてのキラキラしたオーラを消し、冷たい表情で裏切り者を粛清する冬橋をクールに演じました。一方で、NPO法人の仲間や子どもたちと触れ合う際は、頼りになる優しいお兄さんに変貌。2つの顔を演じ分ける表現力が高く、視聴者はストレスなく自然に冬橋という特殊なキャラクターを見ることができました。
さらに、最終回では裏組織のトップ・合六（北村有起哉）と対峙（たいじ）する場面で、複雑な感情を抱く冬橋を丁寧に演じています。合六は冬橋にとって恩人であり、育ての親のような存在。そんな合六を冬橋は裏切るのですが、葛藤や寂しそうな雰囲気も表情で作り込み、名場面を生み出しました。演技派ぞろいとなった『リブート』で、しっかりと存在感を放つことに成功しています。
玲夜は、あやかしの頂点に君臨する鬼龍院家を背負い、生まれながらに重責と孤独を抱えたキャラクター。登場した当初はクールな雰囲気の玲夜ですが、吉川さん演じる東雲柚子と運命的な出会いを果たし、本当の愛に触れて心を開くようになります。
そんな玲夜の心の移り変わりを、永瀬さんは繊細に表現しました。当初は冷たい表情ばかりだった玲夜は、柚子と心を通わせるようになってから笑顔が増えます。幸せに満ちている玲夜を、永瀬さんは表情だけでなく、セリフの口調や声のトーンも微妙に変えて表現。玲夜も冬橋と同じく難しい役でしたが、原作ファンも納得のキャラ作りに成功しました。
同作は大ヒット漫画を実写化した作品で、永瀬さんは主人公・小野田坂道を担当。外見を忠実に再現するため、眉毛の上でそろえた前髪で撮影に挑み、大きな話題を集めました。キャラ作りも完璧で、内気で自信がなく友達もいない坂道を見事に演じることに成功。演技が評価され、「第44回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞します。
さらに、2021年放送のNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』では、清原果耶さん演じるヒロイン・永浦百音の幼なじみとなる及川亮を担当。亮は、東日本大震災で母親を若くして亡くし、喪失感や葛藤に苦しみもがきながら懸命に生きる役です。繊細な演技で難しい役の亮を演じ、こちらでも高い評価を受けます。
その後は、『新・信長公記〜クラスメイトは戦国武将〜』（日本テレビ系）で主人公の織田信長を演じ、『夕暮れに、手をつなぐ』（TBS系）では切ないラブストーリーに挑戦。映画化もされた『ラストマン−全盲の捜査官−』（TBS系）では、警視庁捜査一課のキャリア刑事・護道泉を演じ、がむしゃらな若手刑事役を熱演しました。
また、主演ドラマとなる『東京タワー』（テレビ朝日系）で禁断の恋を見せ、『御曹司に恋はムズすぎる』（フジテレビ系）では俺様キャラの御曹司を担当。『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』（Netflix）では、余命を宣告された早坂秋人を演じ、同じく余命のある少女・桜井春奈との切なくはかない恋を演じています。
その中でどの役もハマり役となったのは、キャラクターをきちんと理解する頭のよさを持っているからです。冬橋航と鬼龍院玲夜もかなり難しい役ですが、見る人を感動させる見事な演技を見せました。解像度の高さがあるので、どんな役でも高レベルで演じられそうで活躍が続くのは間違いないでしょう。俳優としても急速に進化を遂げている永瀬さんから、今後も目が離せなさそうです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
アイドルとしてだけでなく、俳優としても快進撃を続ける永瀬さん。この記事では過去の作品も振り返りながら、永瀬さんの俳優としての魅力を解き明かします。
『リブート』では、2つの顔を持つ難役の冬橋航を完璧に演じるまず、記憶に新しい『リブート』と『鬼の花嫁』で、永瀬さんが見せた演技から検証しましょう。
鈴木亮平さんが主演を務めた『リブート』は、顔を変えて他人になりすます“リブート”を軸にしたドラマで、うそと真実が入り乱れ展開する「エクストリームファミリーサスペンス」となりました。
同作で永瀬さんは、ドラマ初期から登場する冬橋航を担当。ラストシーンまで関わる主要キャラクターで、大いに作品を盛り上げました。冬橋は、恵まれない子どもたちを支援するNPO法人の職員でありながら、裏社会で汚れ役を担う2つの顔を持つキャラクター。優しく子どもたちに接するシーンと、冷酷に裏切り者を処分するシーンが入り交じる、非常に難しい役です。
作品を通じて感じたのは、永瀬さんの器用さです。裏社会の始末屋である冬橋は、これまで永瀬さんが演じたことのないダークなキャラクター。アイドルとしてのキラキラしたオーラを消し、冷たい表情で裏切り者を粛清する冬橋をクールに演じました。一方で、NPO法人の仲間や子どもたちと触れ合う際は、頼りになる優しいお兄さんに変貌。2つの顔を演じ分ける表現力が高く、視聴者はストレスなく自然に冬橋という特殊なキャラクターを見ることができました。
さらに、最終回では裏組織のトップ・合六（北村有起哉）と対峙（たいじ）する場面で、複雑な感情を抱く冬橋を丁寧に演じています。合六は冬橋にとって恩人であり、育ての親のような存在。そんな合六を冬橋は裏切るのですが、葛藤や寂しそうな雰囲気も表情で作り込み、名場面を生み出しました。演技派ぞろいとなった『リブート』で、しっかりと存在感を放つことに成功しています。
『鬼の花嫁』では、“鬼の一族”次期当主を繊細な演技で表現そして、絶賛公開中の『鬼の花嫁』でも、素晴らしい演技を見せています。同作は、コミック版も人気が高い和風恋愛ファンタジー小説『鬼の花嫁』（スターツ出版）の実写映画で、永瀬さんと吉川さんが主演を担当。“あやかし”と人間が共存する世界を舞台に描いたラブストーリーで、永瀬さんは「鬼の一族」の次期当主・鬼龍院玲夜を演じました。
玲夜は、あやかしの頂点に君臨する鬼龍院家を背負い、生まれながらに重責と孤独を抱えたキャラクター。登場した当初はクールな雰囲気の玲夜ですが、吉川さん演じる東雲柚子と運命的な出会いを果たし、本当の愛に触れて心を開くようになります。
そんな玲夜の心の移り変わりを、永瀬さんは繊細に表現しました。当初は冷たい表情ばかりだった玲夜は、柚子と心を通わせるようになってから笑顔が増えます。幸せに満ちている玲夜を、永瀬さんは表情だけでなく、セリフの口調や声のトーンも微妙に変えて表現。玲夜も冬橋と同じく難しい役でしたが、原作ファンも納得のキャラ作りに成功しました。
俳優「永瀬廉」の経歴は？ どれもハマり役に2つの話題作で見事な演技を見せた永瀬さん。2013年放送のドラマ『信長のシェフ』（テレビ朝日系）から本格的に俳優業をスタートさせています。同作で永瀬さんは、史実上の人物として人気が高い森蘭丸役を演じ、幼くてあどけなさが残る美少年がハマり役に。そして、2020年公開の映画『弱虫ペダル』で、演技に注目が集まります。
同作は大ヒット漫画を実写化した作品で、永瀬さんは主人公・小野田坂道を担当。外見を忠実に再現するため、眉毛の上でそろえた前髪で撮影に挑み、大きな話題を集めました。キャラ作りも完璧で、内気で自信がなく友達もいない坂道を見事に演じることに成功。演技が評価され、「第44回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞します。
さらに、2021年放送のNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』では、清原果耶さん演じるヒロイン・永浦百音の幼なじみとなる及川亮を担当。亮は、東日本大震災で母親を若くして亡くし、喪失感や葛藤に苦しみもがきながら懸命に生きる役です。繊細な演技で難しい役の亮を演じ、こちらでも高い評価を受けます。
その後は、『新・信長公記〜クラスメイトは戦国武将〜』（日本テレビ系）で主人公の織田信長を演じ、『夕暮れに、手をつなぐ』（TBS系）では切ないラブストーリーに挑戦。映画化もされた『ラストマン−全盲の捜査官−』（TBS系）では、警視庁捜査一課のキャリア刑事・護道泉を演じ、がむしゃらな若手刑事役を熱演しました。
また、主演ドラマとなる『東京タワー』（テレビ朝日系）で禁断の恋を見せ、『御曹司に恋はムズすぎる』（フジテレビ系）では俺様キャラの御曹司を担当。『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』（Netflix）では、余命を宣告された早坂秋人を演じ、同じく余命のある少女・桜井春奈との切なくはかない恋を演じています。
出演作で感じた「永瀬廉の魅力」とは？これまで出演した作品で感じるのは、永瀬さんの役に対する解像度の高さです。心に大きな傷を負った青年から自転車競技にはまる少年、若手刑事から歴史上の人物まで、いろいろな役を演じてきました。
その中でどの役もハマり役となったのは、キャラクターをきちんと理解する頭のよさを持っているからです。冬橋航と鬼龍院玲夜もかなり難しい役ですが、見る人を感動させる見事な演技を見せました。解像度の高さがあるので、どんな役でも高レベルで演じられそうで活躍が続くのは間違いないでしょう。俳優としても急速に進化を遂げている永瀬さんから、今後も目が離せなさそうです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)