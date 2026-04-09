「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、タイツから美脚透ける「ほっそりしてる」「理想のスタイル」と絶賛
【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が4月9日、自身のInstagramを更新。ビッグシルエットのトップスにタイツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」5回参加美女「理想のスタイル」透けタイツ姿
瀬川は「さくらんぼのトップスげっと」と記し、フロントに大きなハート型のさくらんぼがプリントされたビッグシルエットの黒いトップス姿を公開。屋外の階段に座り、透け感のある黒いタイツとブーツを合わせ、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「コーデセンス抜群」「可愛すぎる」「ほっそりしてる」「理想のスタイル」「脚がスラッとしてて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「理想のスタイル」透けタイツ姿
◆瀬川陽菜乃、ビッグトップスから美脚スラリ
瀬川は「さくらんぼのトップスげっと」と記し、フロントに大きなハート型のさくらんぼがプリントされたビッグシルエットの黒いトップス姿を公開。屋外の階段に座り、透け感のある黒いタイツとブーツを合わせ、スラリと美しい脚を見せている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデセンス抜群」「可愛すぎる」「ほっそりしてる」「理想のスタイル」「脚がスラッとしてて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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