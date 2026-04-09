中国メディアのIT之家によると、電気自動車（EV）・車載電池大手の比亜迪（BYD）とファストフード大手のケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は8日、BYDのグローバル本社（広東省深セン市）で戦略的協力協定に署名した。

BYDの急速充電技術、インテリジェント・コックピット・システムとKFCのドライブスルーサービスを融合させた「9分ワンストップリチャージ」エコシステムを共同で構築する。

ユーザーはBYDのインテリジェント音声機能を使用してKFCのメニューの注文と支払いを行い、KFCのドライブスルー店舗で受け取った後、店舗に設置されたBYDの急速充電器で車を充電しながら食事をすることで、9分で「車は満充電、人は満腹」を実現できる。



BYDはまず、傘下の高級車ブランド、方程豹（FangChengBao）のSUV「鈦7（Tai 7）」にKFCドライブスルーインテリジェント注文機能を搭載し、グループ内の多くのブランドの主力モデルにも順次広げていく。

BYDは3月、第2世代「ブレードバッテリー」と最大1500kW出力の新たな急速充電技術「フラッシュチャージング」を発表した。バッテリー残量（SOC）10％から70％までをわずか5分、さらに97％までを9分で充電できるという。（翻訳・編集/柳川）