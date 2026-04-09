体型悩みに寄り添う快適設計の注目Tシャツ！ HLM「putty」

記事ポイント 4月10日にMakuakeで公開予定の男性向けTシャツ「putty」胸・お腹・背中を自然に整える特許技術採用の独自構造厚手コットン100％と接触冷感素材を備えた一着を6,900円で展開 4月10日にMakuakeで公開予定の男性向けTシャツ「putty」胸・お腹・背中を自然に整える特許技術採用の独自構造厚手コットン100％と接触冷感素材を備えた一着を6,900円で展開

HLMが運営する商品開発事業「99PRODUCTS」は、男性の体型悩みに向き合うTシャツブランド「putty」を4月10日にMakuakeで公開予定です。

胸まわりやお腹、背中のラインが気になる男性に向けて、自然にシルエットを整える設計と夏でも着やすい快適性を両立している点が魅力となっています。

HLM「putty」

公開予定日：4月10日公開先：Makuake商品名：putty価格：6,900円（税込）タイプ：レギュラー / ワイドサイズ：L / XL / XXL / 3XLカラー：ホワイト / ブラック / スモーキーブルー

puttyは、男性が抱えやすい体型の悩みに正面から向き合うために開発されたTシャツです。

胸まわりだけでなく、お腹や背中まで自然に整える独自構造を採用している点が大きな特徴です。

一年の半分が夏と呼べるような気候のなかで、Tシャツ一枚を前向きに着られる選択肢を提案しています。

開発の背景

開発のきっかけは、開発者自身が抱えてきた体型の悩みです。

胸のふくらみや年齢とともに気になりやすいお腹、背中のラインに向き合い、隠すためではなく自然に整える一着を目指しています。

着用イメージでは、Tシャツ一枚で過ごしたい男性に向けたシルエットづくりの方向性が伝わります。

独自構造の考え方は、見た目を不自然に変えるのではなく、自然なラインへ導く設計にあります。

機能と着心地

素材には透けにくい厚手コットン100％を使用しています。

さらに接触冷感素材を採用し、暑い日でもさらりと着やすい着心地に仕上げています。

機能性と毎日着たくなる快適性を両立した大人向けのTシャツです。

着用シーンでは、胸まわりやお腹のラインを気にしにくい自然な見え方がイメージできます。

図解では、胸・お腹・背中までをカバーする設計ポイントがわかりやすく整理されています。

着用前後の見え方を通して、Tシャツ一枚でも整った印象をつくりやすいことが伝わります。

シリーズ実績と今回の展開

puttyシリーズは、MakuakeやMakuakeストア、自社ECサイトを含む累計売上2,000万円を達成しています。

関西ローカル番組をはじめとする各種メディアでも紹介されている点も注目を集める理由です。

今回の新プロジェクトでは、より多くの30代以上の男性へ向けて、夏の装いの新しい選択肢を提案します。

モデル写真からは、一枚で着てもバランスよく見せやすいシルエットが確認できます。

背中や胸のラインへの配慮を図解で示すことで、商品の強みがより具体的に理解できます。

胸まわりやお腹、背中のラインを自然に整えたい男性にとって、puttyは日常使いしやすい一着です。

厚手コットン100％と接触冷感素材の組み合わせにより、暑い季節でも快適性を保ちやすくなっています。

特許技術による独自構造とシリーズ累計売上2,000万円の実績が、商品の説得力を高めています。

HLM「putty」の紹介でした。

よくある質問

Q. puttyはいつ公開されますか？

A. puttyは4月10日にMakuakeで公開予定です。

Q. puttyの特徴は何ですか？

A. puttyは胸・お腹・背中まで自然にシルエットを整える独自構造を採用し、厚手コットン100％と接触冷感素材で快適性にも配慮しています。

Q. puttyの価格はいくらですか？

A. puttyの価格は6,900円（税込）です。

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