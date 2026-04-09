キンプリ永瀬廉、居酒屋で「いつかやってみたい」こと告白
【モデルプレス＝2026/04/09】King ＆ Princeの永瀬廉が4月8日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。居酒屋などでの年齢確認について語った。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
この日、「25〜26歳になってから居酒屋などで年齢確認された時の気持ち」が話題に。「若く見えるんだと嬉しい反面、子どもに見えるのかと複雑な気持ち」というリスナーからのメールに対して、永瀬は「俺は年齢確認って21~22歳の頃からされてなかったな。大人になって年齢確認されたことほぼないかも。コンビニとかでお酒とかもちろん買ったことありますけど1回もないかも」と年齢確認をされた経験がないことを明かした。
続けて「多分俺がこの年齢の今の状態で年齢確認されたら嬉しいかもね。『若々しいじゃん、やっぱ俺』って」と年齢確認をもしされたらどう思うかを想像。「マインドほんまに若々しく生きてるんで、そのマインドが外見にも表れてるなっていうのですごく嬉しいですね」と話した。
そして、「いつかやってみたいのが、年齢確認されて身分証を持ってないみたいな…。僕の名前をネットで検索してプロフィール見せたい。それで通るのかやってみたい」と笑いを誘った。
情報：文化放送
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◆永瀬廉、居酒屋などでの年齢確認の経験の有無を告白
この日、「25〜26歳になってから居酒屋などで年齢確認された時の気持ち」が話題に。「若く見えるんだと嬉しい反面、子どもに見えるのかと複雑な気持ち」というリスナーからのメールに対して、永瀬は「俺は年齢確認って21~22歳の頃からされてなかったな。大人になって年齢確認されたことほぼないかも。コンビニとかでお酒とかもちろん買ったことありますけど1回もないかも」と年齢確認をされた経験がないことを明かした。
◆永瀬廉、もし年齢確認されたら嬉しい理由を明かす
続けて「多分俺がこの年齢の今の状態で年齢確認されたら嬉しいかもね。『若々しいじゃん、やっぱ俺』って」と年齢確認をもしされたらどう思うかを想像。「マインドほんまに若々しく生きてるんで、そのマインドが外見にも表れてるなっていうのですごく嬉しいですね」と話した。
そして、「いつかやってみたいのが、年齢確認されて身分証を持ってないみたいな…。僕の名前をネットで検索してプロフィール見せたい。それで通るのかやってみたい」と笑いを誘った。
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