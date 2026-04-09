Photo: 富沢ビル

毎日のコーヒータイムが心躍る体験になる。KINTOの「BREWER STAND SET（ブリューワースタンドセット）」（税込17,600円）はコーヒーラバーの芯を突いた素晴らしいプロダクトです。

全体を貫くデザインの美しさに加え、コーヒーをハンドドリップするという作業の細かい点にまで気が配られているところがたまりません。

ヴィンテージ感とモダンな雰囲気が共存

Photo: 富沢ビル

確かにこのブリューワーの金額は決して安くはありません。でも、もし毎日コーヒーを飲む人ならぜひ試してほしいプロダクトです。ひとことで言うと「毎日使っていて気持ちがいい」ということ。

まず見た目の話から。円錐形のドリッパーを支えるスタンドには真鍮製のブラスト加工（表面に微細な凹凸を加えてマットな質感にすること）が施されており、絶妙なヴィンテージ感が醸されています。

また、土台は深い色味のウォルナット。この風合いが真鍮のスタンドと絶妙に相性が良いんですよね。ヴィンテージ感がありながらモダンな雰囲気が漂うのは、無駄のないミニマルさをデザイン哲学として貫いているからでしょう。

大活躍のガラスホルダー

Photo: 富沢ビル

審美的な側面だけを求めてしまうと、安価な模倣品でもいいじゃないかということになってしまうかもしれません（これの模倣品はまだ世の中にないようですが）。しかし、デザインとは機能まで含めて考えられるべきもの。このブリューワーは使い勝手もいいんです。

真鍮スタンドは高さ調節が可能で、たとえば円錐形のドリッパーから容量700mlが入るガラスのコーヒーサーバーに淹れてもいいですし、高さを下げてマグカップに1杯分だけ淹れることもできます。

うれしいのが、ドリッパーとステンレスフィルターを置いておけるガラスホルダーが付属していること。写真のような使い方以外にも、一杯分のコーヒーを注ぎ終わったあとに、余剰で抽出されるコーヒーを受ける容器としても使えます。

プロの焙煎士の淹れ方を見ていると、少し多めにお湯を入れて、最後に抽出される薄いコーヒーは別で受けている人がいます。実際にコーヒーのフェスなんかに行くと、このブリューワーを使ってハンドドリップしているコーヒースタンドはかなり多く、プロ仕様の製品であることがよく分かります。

サーバーやステンレスフィルターも機能性抜群

Photo: 富沢ビル

そのほか、ウォルナット材の土台の裏側には滑り止めがついていて簡単に転倒しないようになっていることや、電子レンジ可能なガラスのコーヒーサーバーは、口がすぼまっていて落ちてくるコーヒーが跳ねない仕様など、細かいところに機能がたくさん。

チタンコーティングされたステンレスフィルターは、家庭でよく使われるペーパーフィルターとはひと味違ったコーヒーを淹れられます。ステンレスフィルターは豆の雑味をあまり吸着しないため、豆の旨味をダイレクトに淹れることができるというもの。良い豆をゲットしたら使ってみてください。

コーヒーを淹れるという工程のすべてが心地良くなって、コーヒーを淹れることが日常の愉楽になる。それくらい上質な体験が得られるブリューワーなんです。毎日、長く使うと考えたらこの価格に見合う価値は十分にあると思いますよ。