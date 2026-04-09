厳しい節水が続いている豊川用水について、4月10日から節水率が緩和されることになりました。

【写真を見る】【速報】豊川用水 あすから節水率緩和へ 農業･工業用水40% 水道用水20%に “恵みの雨”で宇連ダム貯水率は34.1%まで回復 愛知

これは9日開かれた、豊川用水節水対策協議会で決まりました。豊川用水は、豊橋市など愛知県の東三河5市に水を供給していますが、雨不足のため3月27日から農業・工業用水50%、水道用水で30%の節水を実施しています。

しかしその後の雨で、9日午前0時現在の貯水率は最大水源の宇連ダムで34.1%、大島ダムや調整池などをあわせた用水全体で43.2%となりました。

「全面回復には至っていないので引き続き節水を」

このため節水率は、10日午前9時から農業・工業用水で40%、水道用水で20%に緩和されることになりました。

豊川用水では去年8月から節水が続いていますが、節水対策協議会は「若干潤ってきたが、全面回復には至っていないので引き続き節水にご協力をお願いしたい」と話しています。