日産が軽EV「サクラ」の新デザインを公開! 近くマイナーチェンジの予定
日産自動車は軽自動車の電気自動車(軽EV)「サクラ」の新デザインを同社ホームページで公開した。
日産「サクラ」の新デザイン
○新カラーは「水面乃桜」
日産は近くサクラのマイナーチェンジを実施する予定。今回のマイナーチェンジではサクラならではの魅力をさらに際立たせるため、外観デザインを刷新するとしている。
フロントフェイスにはボディカラーと同色のカラードグリルを採用し、カッパー色をあしらった新デザインのフロントバンパーをアクセントとして組み合わせる。
日産として初めて採用するエクステリアカラー「水面乃桜-ミナモノサクラ-」は、水辺に咲く桜が水面に映る情景を映しこんだ、上質感と華やかさをより際立たせる落ち着きのある色合いに仕上げたとする。
ちなみに、マイナーチェンジ前(現在)のサクラは以下のようなデザインだ。
マイナーチェンジ前(現在)のサクラ
日産「サクラ」の新デザイン
○新カラーは「水面乃桜」
日産は近くサクラのマイナーチェンジを実施する予定。今回のマイナーチェンジではサクラならではの魅力をさらに際立たせるため、外観デザインを刷新するとしている。
フロントフェイスにはボディカラーと同色のカラードグリルを採用し、カッパー色をあしらった新デザインのフロントバンパーをアクセントとして組み合わせる。
日産として初めて採用するエクステリアカラー「水面乃桜-ミナモノサクラ-」は、水辺に咲く桜が水面に映る情景を映しこんだ、上質感と華やかさをより際立たせる落ち着きのある色合いに仕上げたとする。
ちなみに、マイナーチェンジ前(現在)のサクラは以下のようなデザインだ。
マイナーチェンジ前(現在)のサクラ