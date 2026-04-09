日米通算250本塁打をお祝い

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、4日（日本時間5日）のブルージェイズ戦で日米通算250本塁打を達成した。チーム内で祝福を受ける姿を、チーム公式Xが8日（同9日）に公開。粋なサプライズがファンの話題を呼んでいる。

ロッカー内で、ウィル・ベナブル監督が選手たちに語りかける。村上の日本での三冠王などの経歴を紹介。最後に日米通算250本塁打達成に触れると、村上を呼び寄せて握手。記念品のボールとジャパニーズウイスキーを手渡した。

村上は「ありがとう。とてもうれしい」とはにかみながら英語でスピーチ。続けて「さあ、仕事をしよう」と入団会見でもお馴染みとなったフレーズでテンションをあげると、最後は「勝つぞ！」と絶叫。周囲から拍手と喝采が相次いでいた。

チーム公式Xが、村上への愛を感じる一連の動画を「ムネがここにいてくれて、本当に嬉しいよ」と記して動画投稿。続けて「250本塁打おめでとう」と記念ボードを持った写真も公開すると、日本のファンからも反応が相次いだ。

「えぇーー素敵」

「スピーチできないからってシャウトしないでｗｗ」

「むねちゃんおめでとうそしてありがとうホワイトソックス」

「涙出るなぁ。異国の地で頑張る姿、勇気もらってる」

「チームがお祝いしてくれるのうれしいなー！いいチーム！」

「入団時のスピーチ使って〜」

「こういう祝福があるチームは良いチームだ。」

「村上くんが愛されてて嬉しい」

「さぁ、仕事すっぞ！勝つぞ！！ 泣けるわ最後」

「日米通算250本をリスペクトしてくれるなんて。最高や。正直これ見て泣いた」

村上はこの日、敵地オリオールズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席に内野安打を放ち、4打数1安打だった。チームは3-5で敗れている。



（THE ANSWER編集部）