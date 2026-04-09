Adoが、adidasがコラボレーションしたサッカー日本代表 2026 ユニフォームソングとしての新曲「綺羅」を4月22日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲の制作は、世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したという。楽曲「綺羅」は、日本中をひとつにする新たな応援のかたちをイメージして制作され、 最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いているとのこと。作詞・作曲・編曲は、シンガーソングライターのキタニタツヤが手掛けた。

本日に楽曲を使用したCMが公開され、「綺羅」の音源が一部、視聴可能となっている。MVは4月27日に公開予定とのことだ。

CMの舞台は架空のFIFAワールドカップ決戦。キャラクターに扮した世界各国の強者を相手に、アニメーションの中で実際に日本代表選手たちが立ち向かう。さらに選手だけでなく、ユニフォームを身にまとい、絵空事を現実に変え水平線の先に向かって奮闘する選手たちを応援するファン・サポーターが描かれている。

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◾️Ado コメント

Q. 楽曲をはじめて聞いた時の感想

A. 今回楽曲を書き下ろしていただいたのがキタニタツヤさんということで、キタニさんの”ロック”を歌わせていただけるのはすごく痺れました。歌詞も自分と重なる部分が多く、歌っていて奮い立たされました。｢俺｣という一人称も今回自分にとっては珍しいかなとも思っております。綺羅はたくさんの人の背中を押してくれると思います！

Q. レコーディング時に意識したこと

A. 楽曲の一人称が｢俺｣ということもあり、結構勇ましく力強く、良い意味で「カッコイイ泥臭さ」を込めたボーカルに仕上げたいと思いました。特にサビのシャウトや節々の低音は、情熱と勇ましさ、葛藤、プレイヤー、アスリートが抱く感情を声で演じられたらと意識いたしました。

Q. この楽曲を通してAdoさんのファン、そして、サッカー日本代表のファン・サポーターに届けたい想い

A. サッカー日本代表のユニフォームソングということで、サッカー日本代表選手やサポーターの皆さん、私のファンの皆さん、たくさんの方々の背中を押すような楽曲として長く愛されてほしいと願っております。

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◾️キタニタツヤ コメント

Q. 作詞作曲のオファーが届いた時の感想

A. Adoさんにいつか曲書きたいぜと思っていたのでテンション上がりました。ギターをじゃんじゃん弾くぞとはじめから思っていました。

Q. 楽曲を制作する際に意識したこと

サビの頭でAdoさんの歌をドカーンと爆発させるために、それまでの流れの作り方やメロディの音域に大変気を配りました。

Q. 完成した楽曲をAdoさんが歌った音源を聴いた時の感想

A. ダイナミクス（強弱）の付け方が自分の妄想通りで超嬉しかったです。

Q. この楽曲を通してAdoさんのファン、そして、サッカー日本代表のファン・サポーターに届けたい想い

A. 「綺羅」とは美しい衣服、そしてそれらで着飾った人のことを指す言葉です。この歌は選手とサポーター両方に捧げるためのユニフォームソング。高みを目指すあなたと共に「綺羅」はあります。

Q. サッカー日本代表に期待すること

A. まだ誰の足跡もついていない場所へ！

◾️「サッカー日本代表2026 ユニフォーム」について ▼サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム

ホーム ユニフォームのコンセプトは、「HORIZON（水平線）」。選手、そして共に戦うすべての人々の優勝への道のりを支え、誰もが水平線と聞いて思い浮かべるあの景色のように、このユニフォームが記憶に残る存在となるよう、願いを込めて作り上げました。そして今、そのサッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォームが、優勝という”最高の景色”に向けての挑戦を彩ります。 ▼サッカー日本代表 2026 アウェイ ユニフォーム

アウェイ ユニフォームのコンセプトは、「COLORS（カラーズ）」。一人ひとりの異なる色を持った個性が集まった時、見たことのない新しい色が生まれ、一つの想像を超えたチームになれる。個性を解き放ち、真っ白なキャンバスに、水平線の先にある景色を自分たちの色で描いてほし、そんな想いを込めて作り上げました。

◾️「綺羅」

2026年4月22日（水）リリース

配信：https://ado.lnk.to/kiraPR ▼楽曲クレジット

Words & Music : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Arrangement : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Drums : Sho Sato / 佐藤丞

All Other Instruments : Tatsuya Kitani/ キタニタツヤ

Mix : Norikatsu Teruuchi / 照内紀雄

◾️『ビバリウム Adoと私』 2026年2月26日（木）発売

著者：小松成美 発行：株式会社KADOKAWA ISBN：978-4-04-897660-2

価格：1,870円（税込）頁数：336 判型：四六判並製

予約リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR ▼「ビバリウム」

2026年2月18日（水）配信

リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_songPR

◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『Hibana』

2026年3月25日（水）発売

購入：https://ado.lnk.to/hibana 【初回限定盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYXT-19045

価格：12,100円（税込） Blu-ray Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

Blu-ray Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：24bit 48k PCM 2ch /

24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） 【初回限定盤DVD】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYBT-19054

価格：12,100円（税込）

DVD Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

DVD Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：16bit 48k PCM 2ch 【通常盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYXT-10087

価格：6,380円（税込）

Blu-ray：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） 【通常盤DVD】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYBT-10098

価格：6,380円（税込）

DVD：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch 【通常盤Blu-ray】オーランド

品番：TYXT-10088

価格：6,380円（税込）

Blu-ray：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch 【通常盤DVD】オーランド

品番：TYBT-10099

価格：6,380円（税込）

DVD：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch ※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのキラキラポストカードは絵柄が異なります。

※全形態「さいたまスーパーアリーナ」、「オーランド」の収録内容は同一。

※初回限定盤のライブフォトブック、通常盤のブックレットは同一。

※24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）は初回限定盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演と通常盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演のみ収録。 ▼Blu-ray / DVD 収録内容

【さいたまスーパーアリーナ公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Value

Stay Gold

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ザネリ

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

わたしに花束

新時代 【フロリダ州オーランド・Kia Center公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Stay Gold

Value

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

Chandelier

新時代 ▼店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・TOWER RECORDS：カレンダーポスター（A2）

・HMV：クリアファイル(A4)

・TSUTAYA RECORDS：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：アクリルパネル (A6)

・セブンネットショッピング：ラバーバンド

・ネオウィング/ CDJAPAN(OVERSEAS) ： 缶バッジ（100mm）

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・その他一般店：ポストカード

※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。

※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。

※各特典のデザイン、仕様は後日ご案内いたします。



＜注意事項＞

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※Blu-rayまたはDVDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞ 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）