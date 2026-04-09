【Amazon：Xiaomi SIMフリースマートフォン セール】 セール期間：4月9日0時～4月22日23時59分

「Xiaomi POCO F7 Ultra」

Amazonにて、XiaomiのSIMフリースマートフォンがセール価格で販売されている。セール期間は4月22日23時59分まで。

期間中は、「Xiaomi POCO F7 Ultra」、「Xiaomi POCO F7 Pro」、「Xiaomi REDMI Note 15 5G」、「Xiaomi POCO M8 5G」などがお買い得になっている。また、タブレット「Xiaomi POCO Pad M1」、「Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G」もセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Xiaomi POCO F7 Ultra

フラッグシップチップセット「Qualcomm Snapdragon 8 Elite」を搭載。前世代に比べてCPU/GPUおよびAI処理性能が大幅に向上している。また、Xiaomi HyperAIを搭載し、日常生活や仕事に多彩なAIを活用することができる。

5300mAh大容量バッテリーを備え、120Wのハイパーチャージ急速充電（充電器同梱）に対応。さらにワイヤレス充電にも対応する。2K解像度の6.67インチ大型スクリーンを採用。

Xiaomi REDMI Note 15 5G

スリムなボディ(重量 178g)を維持しながら、超大容量の5520mAhシリコンカーボンバッテリーを搭載。45W急速充電との組み合わせにより、1日中バッテリー切れの心配なく使い続けられる。Snapdragon 6 Gen 3、4nmプロセッサーを搭載し、日常の操作からゲーム、動画再生まで、あらゆるタスクを軽快に処理するため、スムーズで快適なパフォーマンスが長く続く。