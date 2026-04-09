【Amazonセール】XiaomiのSIMフリースマホ「POCO F7 Ultra」などがお買い得
「Xiaomi POCO F7 Ultra」
Amazonにて、XiaomiのSIMフリースマートフォンがセール価格で販売されている。セール期間は4月22日23時59分まで。
期間中は、「Xiaomi POCO F7 Ultra」、「Xiaomi POCO F7 Pro」、「Xiaomi REDMI Note 15 5G」、「Xiaomi POCO M8 5G」などがお買い得になっている。また、タブレット「Xiaomi POCO Pad M1」、「Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G」もセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Xiaomi POCO F7 Ultra
フラッグシップチップセット「Qualcomm Snapdragon 8 Elite」を搭載。前世代に比べてCPU/GPUおよびAI処理性能が大幅に向上している。また、Xiaomi HyperAIを搭載し、日常生活や仕事に多彩なAIを活用することができる。
5300mAh大容量バッテリーを備え、120Wのハイパーチャージ急速充電（充電器同梱）に対応。さらにワイヤレス充電にも対応する。2K解像度の6.67インチ大型スクリーンを採用。
Xiaomi REDMI Note 15 5G
スリムなボディ(重量 178g)を維持しながら、超大容量の5520mAhシリコンカーボンバッテリーを搭載。45W急速充電との組み合わせにより、1日中バッテリー切れの心配なく使い続けられる。Snapdragon 6 Gen 3、4nmプロセッサーを搭載し、日常の操作からゲーム、動画再生まで、あらゆるタスクを軽快に処理するため、スムーズで快適なパフォーマンスが長く続く。