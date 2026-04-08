なにわ男子、冠番組『逆転男子』初イベントに4万人熱狂 コットン＆ニューヨークと「初心LOVE」コラボ
7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が7日、神奈川・Kアリーナ横浜でテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）初のイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』を開催した。
【写真】いい笑顔すぎる…！ファンをバックに記念撮影するなにわ男子＆コットン
同番組は、なにわ男子が知力、体力、そして個々の能力を結集させ「逆転」をテーマにさまざまな企画に全力でチャレンジするバラエティー。今回、放送開始3周年とCDデビュー5周年を記念した番組初のイベントを2日間にわたって開催し、両日で4万人を動員した。
イベントでは番組の人気企画を観客の前で生披露。1日目は「Kアリーナイベント終了後に待ち合わせ♪横浜みなとみらいデート」、2日目は「テーマパークで思いっきり楽しもう♪テンションMAXデート」でガチの私服でファッションコーデ対決を実施し、勝敗はなんと会場の歓声を音量測定器ではかってガチで決着。
さらに『カメラ目線男子』では、ステージに向けられた10台のカメラからスイッチングされたカメラをすばやく見つけて、決め顔でカメラ目線を送る…という臨場感あふれる試み。ラストは花道をダッシュしセンターステージへ。さすがのアイドル力を発揮した「キメ顔」と「決めフレーズ」で会場をおおいに盛り上げた。
後半には、『逆転男子』バージョンでしか見られないSPライブを披露。「Doki it」「ギラギラサマー」など、なにわ男子の曲はもちろん、「ズッコケ男道」「チャンカパーナ」「A・RA・SHI」など先輩曲も披露。さらにMCのコットン（1日目）・ニューヨーク（2日目）とデビュー曲「初心LOVE」をコラボして一夜限りのステージを繰り広げた。
終演後の囲み取材を実施。大西は「番組のイベントで（1日）2万人規模というのは不思議な感覚。デビュー前から頑張って育て上げてきた、ニューヨークさん、コットンさん、視聴者のみなさんでコンサートという形で残せたのがうれしいです。バラエティ企画ではいつもは水浴びるとか過激なことが多かったけどステージやからか、キラキラした企画に変えてくださり、スタッフさんの愛も感じました」と達成感をにじませた。
また、道枝は「2日間楽しかったですし番組の枠を超えて大きな会場でできるのは日々支えてくださるみなさんのおかげ。これからも恩返しをしていきたい。『逆転男子』への愛を感じられた2日間だったのでまたやりたいな」と次回にも意欲。大橋は「春が花が咲きましたね！春の花が咲きました！春を迎えられたくらいお花のような2日だったと思います！」と晴れ晴れと明かすも、メンバーから「春が？」「もう桜も緑がかかってるけど」と総ツッコミを浴びていた。
なお、8日の公演の模様をTELASAで近日アーカイブ配信する予定となっている。さらに『なにわ男子の逆転男子』では後日ライブの裏側に密着した模様も放送予定となっている。
■セットリスト
M1．Doki it
M2．Never Romantic
M3．ギラギラサマー
M4．先輩曲メドレー（サクラ咲け〜ズッコケ男道〜チャンカパーナ〜A・RA・SHI）
M5．初心LOVE（うぶらぶ）※MC芸人コラボ
M6．勇気100%
M7．SHAKE
【写真】いい笑顔すぎる…！ファンをバックに記念撮影するなにわ男子＆コットン
同番組は、なにわ男子が知力、体力、そして個々の能力を結集させ「逆転」をテーマにさまざまな企画に全力でチャレンジするバラエティー。今回、放送開始3周年とCDデビュー5周年を記念した番組初のイベントを2日間にわたって開催し、両日で4万人を動員した。
さらに『カメラ目線男子』では、ステージに向けられた10台のカメラからスイッチングされたカメラをすばやく見つけて、決め顔でカメラ目線を送る…という臨場感あふれる試み。ラストは花道をダッシュしセンターステージへ。さすがのアイドル力を発揮した「キメ顔」と「決めフレーズ」で会場をおおいに盛り上げた。
後半には、『逆転男子』バージョンでしか見られないSPライブを披露。「Doki it」「ギラギラサマー」など、なにわ男子の曲はもちろん、「ズッコケ男道」「チャンカパーナ」「A・RA・SHI」など先輩曲も披露。さらにMCのコットン（1日目）・ニューヨーク（2日目）とデビュー曲「初心LOVE」をコラボして一夜限りのステージを繰り広げた。
終演後の囲み取材を実施。大西は「番組のイベントで（1日）2万人規模というのは不思議な感覚。デビュー前から頑張って育て上げてきた、ニューヨークさん、コットンさん、視聴者のみなさんでコンサートという形で残せたのがうれしいです。バラエティ企画ではいつもは水浴びるとか過激なことが多かったけどステージやからか、キラキラした企画に変えてくださり、スタッフさんの愛も感じました」と達成感をにじませた。
また、道枝は「2日間楽しかったですし番組の枠を超えて大きな会場でできるのは日々支えてくださるみなさんのおかげ。これからも恩返しをしていきたい。『逆転男子』への愛を感じられた2日間だったのでまたやりたいな」と次回にも意欲。大橋は「春が花が咲きましたね！春の花が咲きました！春を迎えられたくらいお花のような2日だったと思います！」と晴れ晴れと明かすも、メンバーから「春が？」「もう桜も緑がかかってるけど」と総ツッコミを浴びていた。
なお、8日の公演の模様をTELASAで近日アーカイブ配信する予定となっている。さらに『なにわ男子の逆転男子』では後日ライブの裏側に密着した模様も放送予定となっている。
■セットリスト
M1．Doki it
M2．Never Romantic
M3．ギラギラサマー
M4．先輩曲メドレー（サクラ咲け〜ズッコケ男道〜チャンカパーナ〜A・RA・SHI）
M5．初心LOVE（うぶらぶ）※MC芸人コラボ
M6．勇気100%
M7．SHAKE