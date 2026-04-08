国宝級イケメンランキングで「美しいと思う歴代受賞者」ランキング！ 「横浜流星」を超えた2人は？
ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」が、発表のたびに話題を集めます。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。
それでは、「国宝級イケメンランキングで美しいと思う歴代受賞者」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は横浜流星さんです。横浜さんは、ファッション誌『ニコラ』（新潮社）のメンズモデルを経て俳優デビュー。2014年2月から放送された『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）で「ヒカリ / トッキュウ4号」を演じ、イケメン俳優としてブレークします。
その後も、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）など、さまざまな作品でイケメン役を担当。実績が認められ、「国宝級イケメンランキング」にもランクインしています。
回答者からは、「まつ毛がクルンとして横顔も美しい」（30代女性／広島県）、「唯一無二の独特なクールさがあり美しいと思う」（50代女性／埼玉県）、「骨格の美しさと、そこに宿るストイックな精神性が顔つきに表れている」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
2位は、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。2007年に同グループでメジャーデビューし、個人では『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）などのヒット作で主演を担当。トップアイドルとして、すぐに国民的な人気を得ます。
また、ソロアーティストとしての活動をはじめ、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』への参加や、個人でゲームチャンネル『LEOの遊び場』を運営するなどマルチに活躍。「国宝級イケメンランキング」では、30歳以上を対象とするADULT部門で2度の1位を獲得し、2024年に殿堂入りしています。
回答者からは、「どのタイミングを切り取っても顔の造形が美しくて目の保養になる」（30代女性／福島県）、「男性なのにとっても美しいと思うから」（50代女性／長野県）、「整った顔立ちで、かっこいいよりも綺麗という印象」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は吉沢亮さんでした。2009年に開催したオーディションをキッカケに芸能界デビューした吉沢さんは、2011年放送の『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で若手イケメン俳優として注目されます。
その後は、数多くのヒット作に出演して人気を獲得。主演映画の『国宝』は、実写日本映画の歴代興行収入記録を塗り替えるなど、誰もが知るイケメンの演技派俳優として愛されています。そんな吉沢さんは、2019年に「国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを達成しました。
回答者からは、「派手さはないけど美しさならこの人だと思います」（50代女性／大阪府）、「端正で左右対称に近い顔立ちで、透明感があり、まさに造形美という言葉がぴったり」（60代男性／愛知県）、「顔の表情が美しいし、目がきれい」（40代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。
それでは、「国宝級イケメンランキングで美しいと思う歴代受賞者」ランキングの結果を紹介します。
3位：横浜流星／30票
3位は横浜流星さんです。横浜さんは、ファッション誌『ニコラ』（新潮社）のメンズモデルを経て俳優デビュー。2014年2月から放送された『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）で「ヒカリ / トッキュウ4号」を演じ、イケメン俳優としてブレークします。
その後も、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）など、さまざまな作品でイケメン役を担当。実績が認められ、「国宝級イケメンランキング」にもランクインしています。
回答者からは、「まつ毛がクルンとして横顔も美しい」（30代女性／広島県）、「唯一無二の独特なクールさがあり美しいと思う」（50代女性／埼玉県）、「骨格の美しさと、そこに宿るストイックな精神性が顔つきに表れている」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
2位：山田涼介／34票
2位は、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。2007年に同グループでメジャーデビューし、個人では『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）などのヒット作で主演を担当。トップアイドルとして、すぐに国民的な人気を得ます。
また、ソロアーティストとしての活動をはじめ、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』への参加や、個人でゲームチャンネル『LEOの遊び場』を運営するなどマルチに活躍。「国宝級イケメンランキング」では、30歳以上を対象とするADULT部門で2度の1位を獲得し、2024年に殿堂入りしています。
回答者からは、「どのタイミングを切り取っても顔の造形が美しくて目の保養になる」（30代女性／福島県）、「男性なのにとっても美しいと思うから」（50代女性／長野県）、「整った顔立ちで、かっこいいよりも綺麗という印象」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：吉沢亮／57票
1位は吉沢亮さんでした。2009年に開催したオーディションをキッカケに芸能界デビューした吉沢さんは、2011年放送の『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で若手イケメン俳優として注目されます。
その後は、数多くのヒット作に出演して人気を獲得。主演映画の『国宝』は、実写日本映画の歴代興行収入記録を塗り替えるなど、誰もが知るイケメンの演技派俳優として愛されています。そんな吉沢さんは、2019年に「国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを達成しました。
回答者からは、「派手さはないけど美しさならこの人だと思います」（50代女性／大阪府）、「端正で左右対称に近い顔立ちで、透明感があり、まさに造形美という言葉がぴったり」（60代男性／愛知県）、「顔の表情が美しいし、目がきれい」（40代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)