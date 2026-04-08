Chevon、avex cutting edgeよりメジャーデビューアルバム『三者山羊』本日リリース。リード曲「B.O.A.T.」MV公開も
Chevonが、avex・cutting edgeからのメジャーデビューアルバム『三者山羊』を本日リリースした。
今作は、新曲4曲を含む全13曲を収録しており、リード曲である「B.O.A.T.」は“Bright Of All Time =史上最も明るい”を意味し、これまで暗いところにいる人に寄り添う音楽を歌い続けたChevonが、暗闇を超えて光を目指すという決意を歌ったロックチューンになっているという。
さらに、本日20時には「B.O.A.T.」のMVも公開された。
また、5月からは神奈川・横浜アリーナを含むバンド史上最大規模の全国ツアー＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『 三者山羊 』＞が開催される。一般券売開始後瞬く間にソールドアウトし、さらには追加公演として2026年12月20日、21日に東京・日本武道館にて＜三者山羊 - 日本武道館-＞を開催することも発表となった。
◾️＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊＞
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT
◆＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞
2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館
OPEN17:30 START18:30
全席指定（通常チケット）\8,800-
全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000
FC先行｜2026年3月14日（土）12:00〜3月25日（水）23:59
オフィシャル先行｜2026年4月3日（金）12:00〜4月12日（日）23:59
オフィシャル先行2 次｜2026年4月17日（金）12:00〜4月26日（日）23:59
オフィシャル先行3 次｜2026年5月1日（金）12:00〜5月10日（日）23:59
一般発売｜2026 年6月20日（土）10:00〜
◾️メジャー1stアルバム『三者山羊』（読み：サンシャサンヨウ）
発売日：2026年4月8日（水）
購入：https://Chevon.lnk.to/0408_CD
FC盤購入：https://fanicon.net/fancommunities/5894
○通常盤（CD）
\3,300（税込）
同梱内容:CD
○LIVE盤（CD+Blu-ray）
\7,244（税込）
Blu-ray：2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定
○MV盤（CD+Blu-ray）
\6,900（税込）
Blu-ray：Music Video 15曲収録
○FC盤（CD+Blu-ray2枚+グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形））
\14,472（税込）
Blu-ray DISC1：
・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演
・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演
Blu-ray DISC2：Music Video 15曲収録予定。
グッズ：大きなしぇぼんくん人形
▼CD収録内容 ※全形態共通
1.冥冥
2.さよならになりました
3.デイジー
4.さよなら、アイリーン
5.FLASH BACK!!!!!!!!
6.るてん
7.DUA･RHYTHM
8.B.O.A.T. ★リード曲
9.ハルキゲニア
10.菫
11.愛の轍
12.春の亡霊
13.銃電中 (2026 ver.)
▼CDショップ＆ECサイト購入者特典
＜流通盤（全3形態）＞
TOWER RECORDS：B2ポスター
HMV：缶バッチ
セブンネット：A4クリアファイル
Amazon：メガジャケ
汎用特典：ステッカー
音楽処：トレーディングカード（全3種）
その他CDショップ：ステッカー
＜FC盤＞
FCオフィシャルショップ購入特典：ミニトート
※FC盤のみ対象
関連リンク
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