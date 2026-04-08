Chevonが、avex・cutting edgeからのメジャーデビューアルバム『三者山羊』を本日リリースした。

今作は、新曲4曲を含む全13曲を収録しており、リード曲である「B.O.A.T.」は“Bright Of All Time =史上最も明るい”を意味し、これまで暗いところにいる人に寄り添う音楽を歌い続けたChevonが、暗闇を超えて光を目指すという決意を歌ったロックチューンになっているという。

さらに、本日20時には「B.O.A.T.」のMVも公開された。

また、5月からは神奈川・横浜アリーナを含むバンド史上最大規模の全国ツアー＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『 三者山羊 』＞が開催される。一般券売開始後瞬く間にソールドアウトし、さらには追加公演として2026年12月20日、21日に東京・日本武道館にて＜三者山羊 - 日本武道館-＞を開催することも発表となった。

◾️＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊＞ 2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT

2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT ◆＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30

全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000 FC先行｜2026年3月14日（土）12:00〜3月25日（水）23:59

オフィシャル先行｜2026年4月3日（金）12:00〜4月12日（日）23:59

オフィシャル先行2 次｜2026年4月17日（金）12:00〜4月26日（日）23:59

オフィシャル先行3 次｜2026年5月1日（金）12:00〜5月10日（日）23:59

一般発売｜2026 年6月20日（土）10:00〜 ▼チケットURL

https://w.pia.jp/t/chevon-tour2026/

◾️メジャー1stアルバム『三者山羊』（読み：サンシャサンヨウ）

発売日：2026年4月8日（水）

購入：https://Chevon.lnk.to/0408_CD

FC盤購入：https://fanicon.net/fancommunities/5894 ○通常盤（CD）

\3,300（税込）

同梱内容:CD ○LIVE盤（CD+Blu-ray）

\7,244（税込）

Blu-ray：2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定 ○MV盤（CD+Blu-ray）

\6,900（税込）

Blu-ray：Music Video 15曲収録 ○FC盤（CD+Blu-ray2枚+グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形））

\14,472（税込）

Blu-ray DISC1：

・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演

・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演

Blu-ray DISC2：Music Video 15曲収録予定。

グッズ：大きなしぇぼんくん人形 ▼CD収録内容 ※全形態共通

1.冥冥

2.さよならになりました

3.デイジー

4.さよなら、アイリーン

5.FLASH BACK!!!!!!!!

6.るてん

7.DUA･RHYTHM

8.B.O.A.T. ★リード曲

9.ハルキゲニア

10.菫

11.愛の轍

12.春の亡霊

13.銃電中 (2026 ver.) ▼CDショップ＆ECサイト購入者特典

＜流通盤（全3形態）＞

TOWER RECORDS：B2ポスター

HMV：缶バッチ

セブンネット：A4クリアファイル

Amazon：メガジャケ

汎用特典：ステッカー

音楽処：トレーディングカード（全3種）

その他CDショップ：ステッカー ＜FC盤＞

FCオフィシャルショップ購入特典：ミニトート

※FC盤のみ対象