周南・柳井地域の県立高校の再編整備計画に伴い新たに設置された柳井高校できょう（8日）、開校式と入学式が行われました。



（岩政 穂美さん）

「これからの学校生活を有意義なものとし新たな歴史と伝統を築いていくことを誓います」



県立高校の再編整備計画に伴い、「柳井」「柳井商工」「熊毛南」「田布施農工」「熊毛北」の5校が再編統合され今年度、新たに「柳井高校」と「田布施農工高校」が開校しました。





このうち柳井高校には「普通科」と「ビジネス情報科」の2つの学科が設けられました。きょうの式には新入生183人が出席し村岡知事が杉原宏之校長に新しい校旗を手渡しました。続いて、統合前の5つの高校の生徒会長が登壇し新入生を激励しました。（ 新入生）「新しい学校に入ってとてもドキドキしていますがこれからの学校生活がとても楽しみ」「文武両道を頑張りたい」「部活は中学校でやっていたソフトテニスを続けるつもり」「県大会に出て活躍したい」今回の再編整備計画に伴い、柳井高校と共に新たに開校した「田布施農工」には「食農デザイン科」や「建築科」など5つの学科が設置されています。（お詫び）原稿の中で柳井高校の杉原宏之校長の名前を一時誤って表記していました。