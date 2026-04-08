◾️11thシングル「ちゅーんあっぷ☆」

2026年6月3日（水）リリース

CD予約：https://spiraspica.lnk.to/TuneUp_PKG

通常盤

期間生産限定盤

▼先行配信「ちゅーんあっぷ☆」

2026年4月17日（金）リリース

配信：https://spiraspica.lnk.to/TuneUp

通常盤・初回仕様（CD only）VVCL-2917 1,320円（税込）

期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）VVCL-2918〜9 2,420円（税込）

※初回仕様：「黒猫と魔女の教室」アニメ描き下ろしアナザージャケット封入

▼CD収録楽曲

1.ちゅーんあっぷ☆ ※TVアニメ「黒猫と魔女の教室」エンディングテーマ

（作詞：幹葉 作曲・編曲：重永亮介）

2.タイトル未定

3.ちゅーんあっぷ☆ -Instrumental-（通常盤のみ収録）

3.ちゅーんあっぷ☆ -TV ver.-（期間生産限定盤のみ収録）

▼Blu-ray収録内容 ※期間生産限定盤のみ収録

1.ちゅーんあっぷ☆ Music Video

2.ちゅーんあっぷ☆ One-take Video

▼初回仕様（共通封入）

応募はがき

▼店舗別購入特典

＜特典内容：オリジナルポストカード（法人別絵柄）＞

全国アニメイト（通販含む）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

楽天ブックス

セブンネットショッピング

ソフマップ・アニメガ

スピラ・スピカ応援店 ※対象店舗は後日お知らせいたします。

Amazon.co.jp：メガジャケ

※Amazonではポストカードの運用はございませんのでご了承ください。

※対象店舗別にて、スピラ・スピカ本人の絵柄となります。

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での特典の配布はございません。

※特典は無くなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

※特典絵柄は後日公開となります。

▼「スピスピ観測隊」会員限定特典

メンバーズサイト「スピスピ観測隊」サイト内専用リンクからSony Music Shopにて対象期間中にご予約頂いた方に、<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。これから「スピスピ観測隊」へご入会いただいた方でも、期間内にご予約いただけますとご参加可能となりますので、ぜひこの機会にご入会ください！

※期間終了後は、<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。直筆サインは入っておりませんのでご了承ください。また、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※特典絵柄は後日公開となります。

○ご予約対象期間

＜直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)＞

2026年4月8日（水）18:00 〜 2026年5月8日（水）23:59までにご注文の方

＜オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)＞

2026年5月9日（木）〜 無くなり次第終了

詳細：https://smam.jp/spiraspica/

▼リミスタオンラインサイン会

11th Single「ちゅーんあっぷ☆」の発売を記念したオンラインサイン会を開催！ リミスタにて対象商品をご購入いただいたお客様に、生配信で貴方のためにサインを書いてお届けします。外出先でも、ご自宅からでも日本全国どこにいても参加できるリリースイベントです！

＜開催日時＞

2026年5月31日（日）

第1部 17:00〜

第2部 19:00〜

※生配信のため、時間が前後する場合がございます。

予約：https://limista.com/projects/7298

＜特典内容＞

対象商品をご購入の方を対象に、CDジャケットにサインとあなたのニックネーム、日付を書いてお届けします。当日は、スピラ・スピカがご購入者様のニックネームを呼びながら、サインする模様を生配信。

※対象商品1枚ご購入ごとに、特典が1回分付きます。

※特典は1会計ごとに確定いたします。

※サインは自筆で書くため、その過程において一部汚れや傷、折れが発生している場合がございます。返品・交換などの対応はいたしかねますので、ご了承ください。

※CD商品へのサインは、特典の性質上、外装OPPは破棄させていただきます。十分気を付けて作業させていただきますが、その際にCDケース等に小傷などが入る恐れがありますので、予めご了承お願いいたします。

＜視聴ページ＞

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@spiraspica

アーカイブ：2026年6月6日（土）23:59までの限定公開となります。予めご了承ください。

詳細：https://www.spiraspica.com/news.html