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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」にて「【工場転職】夜勤のメリット・デメリット完全解説｜稼げるけど危険です」と題した動画を公開した。動画では、工場における夜勤の実態について、メリットとデメリットの両面から詳しく解説している。



ケンシロウ氏はまず、夜勤の最大のメリットとして「給料が上がる」点を挙げる。深夜時間帯は基本給にプラス25％以上の手当がつき、未経験でも年収500万円以上を稼げると説明。「高級焼肉行くとか余裕ですよ」と、高収入が得られる魅力を語った。さらに、「通勤が楽」「人間関係が楽」「昼の時間が使える」といった夜勤ならではの利点を紹介。特に人間関係においては、管理職などの「お偉いさん」が日勤に多いため、「気が楽になっておりました」と自身の経験を交えて解説した。



一方で、夜勤には「危険」なデメリットも存在すると警告する。金曜日の夜から土曜日の朝まで働くため、土曜日が睡眠で潰れ「休みが1日」に感じられる点や、人間が最も眠くなる深夜2時から5時に起きていることでストレスが溜まり「食生活が乱れやすい」点を指摘。また、太陽光を浴びないことでビタミンが生成されず、「メンタルがネガティブ寄りになる」という深刻な問題にも言及した。これらを防ぐためには、目的意識を持ち、社内で人間関係を築くなどの対策が必要だと語る。



最後にケンシロウ氏は、ストレス発散によって「無駄遣いが増える」傾向があることにも注意を促した。夜勤は確実に稼げる強力な手段であるものの、自身の価値観やライフスタイルと照らし合わせ、メリットがデメリットを上回るかを冷静に判断するべきだと結論付け、動画を締めくくった。