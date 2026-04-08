“30代に見える”と炎上した小学生ギャル、中学入学式で大変身「この年齢でこの顔立ち、、完成してて羨ましい」
“30代に見える”と炎上した小学生ギャル、中学入学式で大変身「この年齢でこの顔立ち、、完成してて羨ましい」
ギャルモデルのるみなさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学校の卒業式で見せた派手な姿から一転、中学校の入学式では“黒髪すっぴん”姿に変身しました。
【写真】小学生ギャルのビフォーアフター
「私はこっちの方が好み！！」るみなさんは「あの炎上卒業式から約20日後…今日は入学式でした 黒髪すっぴんにしたら30代のお母さん感なくなった？勉強もギャルも両立して頑張ります」とつづり、2枚の写真を投稿。中学校の入学式で、看板の横に立った記念写真です。ピースをしたかわいらしい姿です。
コメントでは「かわいい！！私はこっちの方が好み！！「凄い、めっちゃ変身しましたね」「この年齢でこの顔立ち、、完成してて羨ましい」「ギャルもめちゃ可愛いけど、断然こっちの方が素敵だし可愛い」「わぁ！あの子！全然30代じゃない！ちょっぴり大人っぽいお顔だけど可愛い！」「いいじゃん どっちも可愛いやん」「すっぴん黒髪可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
小学校卒業ショットに「30代じゃないの？？？」3月19日には「小学校卒業しました」と報告し、卒業式の記念写真を投稿していたるみなさん。全身ピンクの派手な装いで、かなり大人っぽく見えます。コメントでは「12歳なのにおばさんに見えて悲しい」「流石にこれお母さんよね？？」「30代じゃないの？？？」「お世話になった先生方への感謝の気持ちが、微塵も感じない」など、批判的な声が上がっていました。今回の投稿とのギャップに驚く人も多いのではないでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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