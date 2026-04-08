ソルテラを155mm伸ばしたステーションワゴン

スバル・ソルテラを155mm伸ばし、ステーションワゴン・ボディを与えたのが、新型バッテリーEVのe-アウトバック（トレイルシーカー）。堂々とした佇まいの、クロスオーバーと呼べる。

【画像】381psの魅力的な電動ステーションワゴン スバルe-アウトバック サイズの近いEVは？ 全132枚

フロントノーズからリアドアまでは、ソルテラと基本的に同じ。だが、垂直へ近いテールゲートと水平なルーフで、同社が得意としてきた雰囲気が生み出されている。



スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）

リアワイパーは巨大。荷室の天井には、アクセサリーを取り付けられるフックが備わる。視認性や実用性を重視したデザインへ、好感が持てる。よりアウトドア志向を強めたモデルとして、サスペンションはオフロードを意識した設定にあるという。

ちなみにソルテラは、愛知県にあるトヨタの元町工場で生産されるが、e-アウトバックは群馬県にあるスバルの矢島工場で生産される。トヨタのbZ4X ツーリングと一緒に。つまり、e-アウトバックはスバル初の量産EVともいえる。

ソルテラへ準じるインテリアに広い荷室

高級感より堅牢性重視のインテリアも、概ねソルテラと同じ。内装の素材は特段上質ではないが、ブルーのレザーシートが組まれた試乗車は、明るい空間に仕上がっていた。

タッチモニターも含めて、ユーザーインターフェイスもソルテラへ準じる。最新版という感じは薄いものの、すぐに使いこなせるシンプルさが良い。後席側は、前後方向に広い反面、駆動用バッテリーがフロアに敷かれるため、上下方向がやや狭めといえる。



スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）

荷室は広く、容量は633L。リアシートは60：40の分割で倒せ、その操作ハンドルがテールゲート側に用意されている。追って、スキーなど長尺荷物用の開口部が、背もたれ中央に用意されるらしい。フロント側に収納はない。

高速道路の制限速度を超えても衰えない加速

e-アウトバックはツインモーターの四輪駆動で、最高出力は総合381ps。悪路を意識したモデルとして、今回の試乗はオフロードコースが中心だったが、間違いなく速い。高速道路の制限速度を超えても、加速の勢いは衰えないほど。

テスラ級の猛烈さはないものの、アクセルペダルで直感的に速度管理できる。ブレーキペダルの感触もソリッドだ。他方、回生ブレーキは最強にしても弱め。ワンペダルドライブにも対応しない。クルマが自動的に止まる制御は、スバルの哲学に反するらしい。



スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）

ステアリングの反応は穏やかだが、角ばった形状のリムへ路面の感触が伝わり好ましい。グリップ力は基本的に高く、限界へ達すると、アンダーステアへ転じていく。

乗り心地は、今回の舗装路は極めて平滑で、充分には確かめられなかった。だが、bZ4Xは姿勢制御と快適性のバランスが良い。恐らく、それへ近いはず。

砂地や急勾配を難なくクリアする走破性

最低地上高は211mmと高く、ボディと地面が接する角度はフロント側で17.6度。リア側は20.2度と深い。ロックデフは備わらないが、ツインモーターの制御と「Xモード」トラクション・コントロールで、優れた走破性を披露する。

スノー／ダートだけでなく、ディープスノー／マッド・モードも用意。一般的なサマータイヤでも、砂地や急勾配を難なくクリアしていた。仮に片側のタイヤが浮いても、ホイールスピンを検知すると、別のタイヤへトルクが伝達される。



スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）

新しい機能が、「グリップコントロール」。オフロード用のクルーズコントロールで、自動的に速度が保たれるため、ステアリングの操作へ集中できる。

電費は、カタログ値で5.9-6.4km/kWh、航続距離は526kmが主張される。ツインモーターでは悪くないものの、驚くほどでもない。現実的な航続距離は、400km程だろう。

スバルらしい悪路前提の電動ワゴン

やや個性の薄いソルテラだが、そこへ巧妙に手を加えることで、e-アウトバックは非常に特徴的なモデルへ仕上がっている。ガソリンエンジンの新型アウトバックは、欧州市場への導入はないが、その穴を補えそうだ。

英国での価格は5万3000ポンド（約1113万円）程が見込まれ、競合モデルの方が予算に合致する人は多いはず。それでも、悪路を前提とした電動ステーションワゴン／クロスオーバーはまだ珍しい。ニッチな存在だが、それがスバルらしくもある。



スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）

オフロードでは、優れた走破性を披露。オンロードでも、恐らく快適だろう。魅力的なEVが誕生したといっていい。

◯：広く使い勝手の良い荷室 本格的な悪路の走破性 活発な動力性能

△：タッチモニターの印象は可もなく不可もなく 特に目立たない航続距離 後席は40：20：40の分割が良い

スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）のスペック

英国価格：5万3000ポンド（約1113万円／予想）

全長：4845mm

全幅：1860mm

全高：1675mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：4.5秒

航続距離：526km

電費：5.9-6.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2150kg（予想）

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：69.0kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：381ps（システム総合）

最大トルク：27.3kg-m（前）＋27.3kg-m（後）

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



スバルe-アウトバック（トレイルシーカー／欧州仕様）