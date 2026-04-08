ブルーミング中西が、PlayStation Official Licenseシリーズの新商品を4月10日より発売することを発表した。同社直営の自動販売機、オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」、マルイ一部店舗、ヤマシロヤにて取り扱われる。

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今回の新商品は、『どこでもいっしょ』『サルゲッチュ』『The Last of Us Part II』『アストロボット』の4作品と、PlayStationの定番マークをデザインした雑貨グッズだ。ラインナップはタオルハンカチ、チャーム、ポーチ、エコバッグの4種となる。

タオルハンカチ（1,320円（税込）、約25×25cm、4柄）は、シンプルなジャカード織りのタオル生地にワンポイント刺繍を施したもの。PlayStation本体をイメージしたクリアケースが付属する。

チャーム（2,200円（税込）、3柄）は、バッグやリュックに取り付けて持ち歩けるアイテム。デスクではリストレストとしても使用できる。「どこでもいっしょ」のトロ、PlayStation ファミリーマーク、PlayStation Shapesの3種が用意されいる。

ポーチ（2,750円（税込）、2柄）は、ゲームやPC周りのデバイスやコードを収納できる仕様だ。『どこでもいっしょ』のトロと『サルゲッチュ』のデザインが新たに加わった。

エコバッグ（3,850円（税込）、2柄）は、ファスナー付きで中身が見えない仕様だ。裏地・内ポケット付きで、付属のバンドやケースでコンパクトにまとめられる。ケースにはハードウェアのデザイン、エコバッグ本体にはキャラクターのデザインが施されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）