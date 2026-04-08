4月5日、日本マクドナルドの公式Xが更新された。投稿には音声が収録された動画がアップされ、声優の古谷徹が起用されている。しかし、ネットでは拒否感を示す意見が出ている。

投稿では、ハンバーガーのシルエットが浮き出る演出の動画と同時に《この声…まさか》とつづられ、古谷とともに、池田秀一、早見沙織がそれぞれ「何かしら……来るわ」「これは……新しいバーガー」「見えるぞ、私にも見える」とセリフを放つ声が公開された。

「さらに翌日には、『機動戦士ガンダム』のキャラクター、アムロやシャア、ララァの3人と思われるシルエット画像が公開されました。音声とキャラクターのシルエットが公開されたことで、マクドナルドと『ガンダム』のコラボを匂わせているようです」（アニメ誌ライター）

アニメファンにとっては、コラボの実現は待望ともいえる。しかし、アムロの声に古谷が起用されたことへの苦言が多数、寄せられたのだ。

《食欲が落ちる》

《ガンダム台無しにした人をいつまで使うんだろう》

アムロの声といえば古谷が浮かぶものの、彼の好感度は落ちたままだ。芸能ジャーナリストが語る。

「古谷さんは2024年5月、『週刊文春』で、ファンだったという30代女性と2019年から4年半にわたる不倫関係にあったと報じられました。さらに、2021年には相手の妊娠が発覚したといいます。報道を受け、古谷さん本人は謝罪を発表し、口論から手をあげたことや妊娠後に中絶させたことも告白し、世間を騒がせました」

1966年にアニメ『海賊王子』の主役・キッドを演じ、声優として本格的に活動を始めた古谷。数々の代表キャラにも恵まれ、レジェンド声優として人気を博していた。しかし、報道によりその信頼は下降した。

「騒動後、『名探偵コナン』の安室透役を降板しました。当時はアムロ役についても対応を慎重に検討していましたが、現在も続投しています。2025年の大阪・関西万博では、“アムロAI”として声を担当しました。アムロの代役を立てることはかなり困難なのも現実ですが、ファンはスキャンダルを忘れていません。こうした過去を無視して、企業がCMに起用することへ、戸惑いが広がっている状況です」（同前）

信頼の回復には、かなりの時間を要するようだ。