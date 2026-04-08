中国地方は、明日9日(木)夜から10日(金)の夕方にかけて広く雨が降り、風が強まる見込みです。横殴りの雨となるでしょう。また、雨がやんだあと、10日(金)の夜は黄砂が飛来する見込みです。ご注意ください。

10日(金)にかけて低気圧や前線に向かって湿った空気の流入が強まる

明日9日(木)は高気圧が東へ離れ、前線を伴った低気圧が近づく見込みです。

低気圧は、10日(金)にかけて日本海を発達しながら北東へ進み、低気圧や前線に向かって、湿った空気の流れ込みが強まる見込みです。

雨や風が強まり、荒れた天気に

中国地方は、明日9日(木)の午前中は大体晴れますが、午後は雲が広がるでしょう。夕方から雨が降り出し、夜は広く雨になるでしょう。日本海側を中心に南寄りの風が強まる見込みです。

また、明後日10日(金)は夕方にかけて雨が降り、雷を伴い雨脚の強まる所があるでしょう。南から西の風が強まり、横殴りの雨になる見込みです。お出かけの際は、大きめの傘や雨合羽があるといいでしょう。見通しの悪化にもご注意ください。

10日(金)夜は中国地方へ黄砂飛来

10日(金)夜には雨がやみますが、西風にのって黄砂が飛来する見込みです。アレルギー症状の悪化や車への付着など、ご注意ください。

なお、中国地方への黄砂飛来は一時的となりますが、11日(土)は地面や車についた黄砂や花粉が乾燥して、空気中へ大量に舞い上がる可能性があります。アレルギー症状が悪化しないよう、対策を万全になさってください。