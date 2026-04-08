ブルージェイズ戦、牽制した捕手の手が左腕に…

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席では一塁牽制した捕手の手が腕に当たり顔をしかめる場面もあった。試合後デーブ・ロバーツ監督は今後への影響はないと話した。米記者が報じている。

問題のシーンは5回無死一塁の場面。捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制し、ボールが打席に立つ大谷の背中側を通る形となった。この際、振り切ったバレンズエラの手が、大谷の左腕に当たり、大谷は痛そうに顔をしかめた。この打席は右飛に倒れたが、ベンチに戻ってからも左肘付近を気にする場面があった。

試合後、米地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者は自身のXで「デーブ・ロバーツ監督は試合後、ショウヘイ・オオタニの左腕について特に心配していないと語った」「ロバーツ監督は、オオタニは接触に少し不意を突かれただけで、『たぶん軽く体をチェックして、その後に問題がないか確認していただけだと思う』」と伝えた。

日本のファンの間からもX上に「とりあえずひと安心」「良かった」「良かったーこんなんで怪我したらたまったもんじゃない」などと、安堵の声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）