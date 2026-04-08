Sony ElectronicsのXより

米Sony Electronicsは8日、Xに「The future of color is coming. Sony's True RGB TVs are coming this spring.」と投稿。RGB LEDバックライト搭載の新型液晶テレビを今春にリリースすることを予告した。

既報の通り、ソニーは昨年3月、微細なRGB LEDを個別に制御できる次世代ディスプレイシステムの開発を発表。2025年中の量産開始と、家庭用テレビへの搭載をアナウンスしている。

RGB LEDバックライトを搭載した液晶テレビは昨年、ハイセンスが業界初の量産に成功し、「UXシリーズ」の名称で海外で販売を開始。日本においては、TVS REGZAが116インチの「116ZX1R」を12月に発売した。ソニーのほか、サムスンやLG、TCLなどでもRGB LEDバックライト搭載の液晶テレビ開発が行なわれている。