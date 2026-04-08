中田翔、長男の“入学式ショット”公開「めっちゃ男前！」「パパそっくり」 子どもの成長に心境吐露
元プロ野球選手の中田翔（36）が7日、自身のインスタグラムを更新。スーツ姿でキリッと決めた長男・力翔さんの晴れ姿を披露した。
【写真】「モテモテくんになりそう」笑顔でピース、長男の“入学式ショット”公開した中田翔
中田は「嬉しいような、寂しいような、どんどん大きくなっていくな!!」と、成長に寂しさを吐露しつつ、ネイビーのスーツにランドセルを背負った力翔さんの姿を公開。小学校の入学式へ参加したと思われる力翔さんが、笑顔でピースをしたほほ笑ましいショットとなっている。
この投稿に、コメント欄には「もう１年生か〜早いなぁ」「力翔くん1年生おめでとうございます」「力翔くん新入学おめでとう〜！めっちゃ男前！」「ポケットに手を入れるのパパそっくり笑笑」「モテモテくんになりそう」などと、祝福する声が集まっていた。
【写真】「モテモテくんになりそう」笑顔でピース、長男の“入学式ショット”公開した中田翔
中田は「嬉しいような、寂しいような、どんどん大きくなっていくな!!」と、成長に寂しさを吐露しつつ、ネイビーのスーツにランドセルを背負った力翔さんの姿を公開。小学校の入学式へ参加したと思われる力翔さんが、笑顔でピースをしたほほ笑ましいショットとなっている。
この投稿に、コメント欄には「もう１年生か〜早いなぁ」「力翔くん1年生おめでとうございます」「力翔くん新入学おめでとう〜！めっちゃ男前！」「ポケットに手を入れるのパパそっくり笑笑」「モテモテくんになりそう」などと、祝福する声が集まっていた。