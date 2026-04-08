【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 バイエルン（日本時間4月8日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】レアルDFの「神クロス」

世界最高峰の“キックマスター”であるレアル・マドリードのDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドが見せた、超ワールドクラスのスーパーアシストが話題を集めている。

レアル・マドリードは日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝ファーストレグでバイエルンとホームで対戦。41分と46分に失点する苦しい展開になったが、74分には一矢報いるゴールを決める。

右サイドのハーフウェーラインあたりでボールを持ったアレクサンダー＝アーノルドは、MFジュード・ベリンガムにボールを預けると一気にインナーラップで縦にダッシュ。MFフェデリコ・バルベルデのパスに反応して右サイドを抜け出した。

そして中央をチラッと見たアレクサンダー＝アーノルドは、ダイレクトでグラウンダーの絶品クロスを供給。バイエルンの守備陣とGKマヌエル・ノイアーの間を鋭く切り裂く。最後は中央から左サイドに膨らんでクロスに反応したFWキリアン・エンバペが左足ダイレクトでシュート。GKノイアーに弾かれたものの、ボールはゴールラインを割った。

「クロスの発想と実現するスキルが凄すぎ」

WOWOWで解説を務めた林陵平氏も、このプレーには「凄いボール！」と熱狂。さらに「いやー凄いクロス。アレクサンダー＝アーノルドにしか蹴れないボール。GKとDFの間にあんなに鋭い、あんなに正確なボールは半端ない」と、そのキック精度を絶賛した。

SNS上でもファンが騒然。「アーノルドのパス美しいな。あんなん触れない」「アーノルドやっぱ武器になるなぁ」「アーノルドのアシスト、林さんも驚いてたけど、なぜそこ通せるん！？笑」「アーノルドのクロスの発想と実現するスキルが凄すぎ」「さすがキック一本で稼ぐ男」「アーノルドえぐい笑」「アーノルドの真骨頂」「うっま！」「インナーラップのタイミングも完璧」「何じゃこのクロス…」「とてつもないクロスやなおい。ヤバすぎ」「神クロス」「いかつすぎるクロス」「痺れるアシストやな」と称賛のコメントが相次いだ。

レアル・マドリードは1−2で敗れたものの、この得点によってベスト4進出の可能性をしっかり残した。運命のセカンドレグは日本時間4月16日にバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナで開催される。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

