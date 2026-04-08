【もうこな】たまごっちの世界に“推し”をIN⁉ 「プチプチおみせっちしり〜ず」食玩に、「これにチェキ入れたい」と推し活界隈が注目
全国のお菓子売り場に4月13日、たまごっちと一緒に“推し活”を楽しめちゃうアイテムが登場します。
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㊗4/13(月)全国のお菓子売り場についにと〜じょ〜🎊✨
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#たまごっち のプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチは、紙カードとカードフレームがセットになった新商品!
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お手持ちのカードと入れ替えて楽しむことができるよ♪
https://bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117928628000.html
(@TMGC_netより引用)
「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」
こちらが、チョコクランチが入った新作食玩「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」です。中には、「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず」のセリフを使用した紙カードとカードフレームが、セットになって入っているんです。
「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」
セット数は、「まめっち」や「くちぱっち」など全22種。紙カードをそのままフレームに入れれば、ゲームのなかのたまごっちたちの様子を再現することができるほか、推しのカードに差し替えて、推しに「もう こないからねー」「きてくれたんだ!うれしい!」などのセリフをしゃべってもらっちゃうという楽しみ方も。たまごっちの世界に“推し”をそっと参加させることができる、なんとも尊い仕様になっているんです。
「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」
SNSで紹介されると、「かわいーーー♡ほしい」「めめっちほしい!」「是非トレカをはさみたい」「これにチェキ入れたいから見つけたら買いたいww」「かわいいかわいいヒスンいれたいな」「もう可愛いの確定してるので買います」など、“推しを入れる前提”の反応が続々と。コンプして、推しの“おみせっち”を作るのも楽しそうですね。
価格は385円。推し活の幅がまたひとつ広がるこの新アイテム、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
(C)BANDAI
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
／㊗4/13(月)全国のお菓子売り場についにと〜じょ〜🎊✨＼#たまごっち のプチプチおみせっちしり〜ず カード＆フレーム チョコクランチは、紙カードとカードフレームがセットになった新商品！お手持ちのカードと入れ替えて楽しむことができるよ♪https://t.co/IvSkC5LofD@candytoy_c… pic.twitter.com/1WRWi5yjHX- 【公式】たまごっち (@TMGC_net) April 1, 2026
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㊗4/13(月)全国のお菓子売り場についにと〜じょ〜🎊✨
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#たまごっち のプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチは、紙カードとカードフレームがセットになった新商品!
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お手持ちのカードと入れ替えて楽しむことができるよ♪
(@TMGC_netより引用)
「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」
こちらが、チョコクランチが入った新作食玩「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」です。中には、「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず」のセリフを使用した紙カードとカードフレームが、セットになって入っているんです。
「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」
セット数は、「まめっち」や「くちぱっち」など全22種。紙カードをそのままフレームに入れれば、ゲームのなかのたまごっちたちの様子を再現することができるほか、推しのカードに差し替えて、推しに「もう こないからねー」「きてくれたんだ!うれしい!」などのセリフをしゃべってもらっちゃうという楽しみ方も。たまごっちの世界に“推し”をそっと参加させることができる、なんとも尊い仕様になっているんです。
「たまごっちのプチプチおみせっちしり〜ず カード&フレーム チョコクランチ」
SNSで紹介されると、「かわいーーー♡ほしい」「めめっちほしい!」「是非トレカをはさみたい」「これにチェキ入れたいから見つけたら買いたいww」「かわいいかわいいヒスンいれたいな」「もう可愛いの確定してるので買います」など、“推しを入れる前提”の反応が続々と。コンプして、推しの“おみせっち”を作るのも楽しそうですね。
価格は385円。推し活の幅がまたひとつ広がるこの新アイテム、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
(C)BANDAI
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
／㊗4/13(月)全国のお菓子売り場についにと〜じょ〜🎊✨＼#たまごっち のプチプチおみせっちしり〜ず カード＆フレーム チョコクランチは、紙カードとカードフレームがセットになった新商品！お手持ちのカードと入れ替えて楽しむことができるよ♪https://t.co/IvSkC5LofD@candytoy_c… pic.twitter.com/1WRWi5yjHX- 【公式】たまごっち (@TMGC_net) April 1, 2026