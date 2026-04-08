開催：2026.4.8

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 5 - 3 [アスレチックス]

MLBの試合が8日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとアスレチックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。

2回裏、7番 アメド・ロサリオ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 ATH

3回表、1番 ニック・カーツ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 NYY 1-2 ATH、3番 タイラー・ソダーストロム 6球目を打ってタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 NYY 1-3 ATH

8回裏、5番 ジアンカルロ・スタントン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 2-3 ATH、7番 アメド・ロサリオ 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 5-3 ATH

試合は5対3でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのマーク・ライターで、ここまで0勝1敗1S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、0勝0敗5Sとなっている。

ここまでヤンキースは8勝2敗で（ア・リーグ）東地区1位。一方アスレチックスは3勝7敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:30 更新