７日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ」では、「最強２世が親のヒミツ暴露！」と題し、親が芸能人、著名人の２世たちが大集合。父がマイク眞木（８１）のタレント・眞木花（はんな）が、驚きの家庭事情を明かした。

花は外資系企業に勤務しながら、タレントとしても活動中。父が５７歳、３度目婚で授かった花は、マイク眞木にとって初めての娘。父からはサーフィン、スケボー、スノボーの横乗り系が趣味の男性だけは「やめとけよ」と言われているといい、「え、パパもじゃん」とツッコんでいると明かした。

花には異母兄が３人、同じ母の兄が１人と合計４人の兄がいる。異母兄３人は全員離婚しており、父・マイク眞木も２回離婚。番組では家系図も紹介し、花と長男・蔵人の娘は１歳違いでずっと同じ保育園、小学校だったという。そのため運動会は「小クラス分ぐらい（家族が）来る。姪っ子も一緒に走ってて。こっちは『パパ！』、こっちは「ジジ！』って」と大人数が応援にやってきたという。

花は「一番ヤバイのは全員仲良しってことかも」ともいい、「特に元嫁たちが『元嫁会』とか、あります」といい、スタジオは「えー！」と絶叫。「兄たちもうまくいってないので、元嫁たちが。兄たちの元嫁たちで女子会とかしてます」と打ち明けた。

明石家さんまは「想像を絶する家系やな」とあ然。花は「母たち、父の元嫁たちも、そこ（横乗り系）は絶対に辞めておけと。眞木家が全員横乗りで、それに傷ついた女性達が辞めておけと」と言い、スタジオも爆笑していた。