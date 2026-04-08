Netflixシリーズ『九条の大罪』 柳楽優弥×松村北斗×原作・真鍋昌平のスペシャルトーク映像到着
Netflixシリーズ『九条の大罪』より、柳楽優弥、松村北斗、原作者の真鍋昌平氏のスペシャルトーク映像が到着した。
【動画】『九条の大罪』柳楽優弥×松村北斗×真鍋昌平スペシャルトーク映像・Vol.1
本作は、真鍋氏による累計発行部数400万部超の同名漫画を実写化。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化された。
主演の柳楽は九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人役。松村は、九条の元で働くことになった優秀なエリート弁護士・烏丸真司を演じる。
本作は、4月2日に配信がスタートし、4月8日に発表された日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で堂々1位、Netflix 週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で7位を獲得。この度、柳楽、松村、真鍋氏の初3ショットスペシャルトーク映像が到着した。
映像では冒頭から、原作者の真鍋氏が「自分たちが紙で書いてる空気感と違って、あまりの没入感に全10話ぶっ通しで見てしまった！」と、実写ならではの圧倒的な空気感を大絶賛。中でも、物語後半に描かれる嵐山刑事（音尾琢真）と九条による緊迫の掛け合いシーンについては「ものすごい緊張感があって、とにかく面白かった」と原作者ならではの視点でその迫真の演技を絶賛している。
初の弁護士役に挑んだ柳楽は、SNSでも反響を呼んでいるお気に入りの名セリフ「20日でパイになる」が、撮影現場でもスタッフの間で流行していたという舞台裏を明かしつつ、「法律は人の権利は守る。だが命までは守れない」という九条の放つ哲学的な言葉に自身も深く考えさせられたと、役への深い愛着を吐露。
一方、共演の松村北斗も、裏世界との狭間に生きる九条の傍らで、なぜ自身の演じる烏丸が居続けるのかというキャラクターの根源的な問いについて真摯に語り、回を追うごとに積み重なっていった2人ならではの「バディ感」が、最終話のラストシーンにどのような結実を見せたのかを赤裸々に振り返っている。
このスペシャルトーク映像の気になる後編は、4月9日に続けて公開される。
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて世界独占配信中。
【動画】『九条の大罪』柳楽優弥×松村北斗×真鍋昌平スペシャルトーク映像・Vol.1
本作は、真鍋氏による累計発行部数400万部超の同名漫画を実写化。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化された。
主演の柳楽は九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人役。松村は、九条の元で働くことになった優秀なエリート弁護士・烏丸真司を演じる。
映像では冒頭から、原作者の真鍋氏が「自分たちが紙で書いてる空気感と違って、あまりの没入感に全10話ぶっ通しで見てしまった！」と、実写ならではの圧倒的な空気感を大絶賛。中でも、物語後半に描かれる嵐山刑事（音尾琢真）と九条による緊迫の掛け合いシーンについては「ものすごい緊張感があって、とにかく面白かった」と原作者ならではの視点でその迫真の演技を絶賛している。
初の弁護士役に挑んだ柳楽は、SNSでも反響を呼んでいるお気に入りの名セリフ「20日でパイになる」が、撮影現場でもスタッフの間で流行していたという舞台裏を明かしつつ、「法律は人の権利は守る。だが命までは守れない」という九条の放つ哲学的な言葉に自身も深く考えさせられたと、役への深い愛着を吐露。
一方、共演の松村北斗も、裏世界との狭間に生きる九条の傍らで、なぜ自身の演じる烏丸が居続けるのかというキャラクターの根源的な問いについて真摯に語り、回を追うごとに積み重なっていった2人ならではの「バディ感」が、最終話のラストシーンにどのような結実を見せたのかを赤裸々に振り返っている。
このスペシャルトーク映像の気になる後編は、4月9日に続けて公開される。
Netflixシリーズ『九条の大罪』は、Netflixにて世界独占配信中。