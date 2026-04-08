猫ちゃんの形をしたゼリーをお皿に乗せた飼い主さん。それをスプーンの背で叩いてみたところ、猫ちゃんが思わぬ表情を浮かべていて…？プルプルと震えるゼリーを見た猫ちゃんの光景には、「動揺してるｗ」「『ママ、何これ』って顔してるｗ」と反響が寄せられることに。投稿は33万再生を超えて注目を集めています。

【動画：プルプルのゼリーを叩いていると、ネコがやって来て……想像以上の『リアクション』】

プルプルと震える猫ちゃん型ゼリー

子どもの頃、プルプルと揺れるゼリーの動きに思わず見入ってしまったという人もいるのではないでしょうか？Instagramアカウント『マンチカンのリリー』では、そんなゼリーの動きが気になってしまう猫ちゃんの光景が投稿されることに。今回ゼリーに心奪われてしまった猫ちゃんは、マンチカンのリリーちゃん。ある日、飼い主さんはお皿の上にピンク色の大きなゼリーを乗せてみたそう。ゼリーには三角形の耳がついており、よく見てみるとそれは猫ちゃんの形をしていたとのこと。

そして飼い主さんは、スプーンを掴むと…猫ちゃん型ゼリーのお尻にペチッ！とスプーンの背を叩きつけたそう。すると、ゼリーは叩かれた衝撃によってプルプルと震え出します。そのなんとも言えない可愛らしい動きに、子供心が蘇ってきます。

その後も何度かゼリーにスプーンを当てていると、リリーちゃんが登場。リリーちゃんも興味津々にゼリーを見つめるのでした。

様子を見にやってきたリリーちゃんが…

飼い主さんがゼリーを叩いて遊んでいたところ、近くにやってきたリリーちゃん。初めは「何してるんだろう？」といった様子でゼリーを叩いている飼い主さんの様子を眺めていたリリーちゃんでしたが、次の瞬間、ゼリーがプルプルと不思議な動きをしていることに気が付いたご様子。

飼い主さんにスプーンを当てられているゼリーを見て、目を見開いて凝視し始めたといいます。

その姿は、見たことのない動きをする物を目の前にして、なんだか戸惑っているように見えます。

困惑顔で立ち去るリリーちゃんにほっこり♡

その後もスプーンの背でゼリーをペチペチと叩いてみた飼い主さん。すると、次第にリリーちゃんに変化が…。

リリーちゃんはどことなく困惑したような表情を浮かべながら、テーブルの下へと降下し始めたのでした。

その『見てはいけない物』を見てしまったような反応に、なんだか笑いが込み上げてしまいます。

プルプルと動くゼリーを見つめるリリーちゃんの光景には、たくさんの反応が寄せられることに。「プルプルプルン！」「驚く顔が可愛すぎる～♡」「ちょっと怖いよねｗ」と、その和やかなひとときが投稿を見た人に癒やしを届けています。

Instagramアカウント『マンチカンのリリー』では、そんな緩やかで笑顔いっぱいなリリーちゃんと飼い主さんの日々が投稿されていますよ。

リリーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マンチカンのリリー」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。