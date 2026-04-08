飯島直子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の飯島直子が7日、自身のインスタグラムを更新。パン食だったこの日の、手作り朝食を披露した。

【写真】「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い」と自虐　手作りサンドイッチの朝食ショット披露の飯島直子　※7枚目

　飯島は「今朝はパン 冷凍のパンがなくなったのできのう買ってきました 食パンだけ買うつもりでしたが気になるパンがたくさん」と、一般的な食パンのほか2種類の“変わり種パン”を購入したことを紹介。

　1つは、グランプリ受賞歴のある食パン。もう1つは「カフェ風サンドイッチが手軽にできる」ことを謳った、長いロールパンだ。その“コピー”を受けて、飯島は長いロールパンを“たまごサンド”に仕上げた。

　ゆで卵やパックの千切りキャベツ、ピクルスなどで具を作り、いざ盛り付けたものの「切れ目もあり、手軽でしたがおしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い」と飯島。

　完成したパンとスープが並んだ朝食の写真を披露し、「おしゃれなごはんはわたしには無縁ですね」と自虐的にコメントしていた。

　コメント欄には「直ちゃん卵サンド美味しそうだよ〜」「カフェ風サンドウィッチいいですね」「パン大好き人間なので、こんな朝食が食べたいです」「卵たっぷり〜」「いつもアレンジされてて美味しそう」「直ちゃんいつもお食事おしゃれですよ」など、さまざまな声が寄せられている。