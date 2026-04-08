飯島直子、手作りサンドイッチの朝食を披露 おしゃれな“カフェ風”を目指すも「ほど遠い…」と自虐
俳優の飯島直子が7日、自身のインスタグラムを更新。パン食だったこの日の、手作り朝食を披露した。
【写真】「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い」と自虐 手作りサンドイッチの朝食ショット披露の飯島直子 ※7枚目
飯島は「今朝はパン 冷凍のパンがなくなったのできのう買ってきました 食パンだけ買うつもりでしたが気になるパンがたくさん」と、一般的な食パンのほか2種類の“変わり種パン”を購入したことを紹介。
1つは、グランプリ受賞歴のある食パン。もう1つは「カフェ風サンドイッチが手軽にできる」ことを謳った、長いロールパンだ。その“コピー”を受けて、飯島は長いロールパンを“たまごサンド”に仕上げた。
ゆで卵やパックの千切りキャベツ、ピクルスなどで具を作り、いざ盛り付けたものの「切れ目もあり、手軽でしたがおしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い」と飯島。
完成したパンとスープが並んだ朝食の写真を披露し、「おしゃれなごはんはわたしには無縁ですね」と自虐的にコメントしていた。
コメント欄には「直ちゃん卵サンド美味しそうだよ〜」「カフェ風サンドウィッチいいですね」「パン大好き人間なので、こんな朝食が食べたいです」「卵たっぷり〜」「いつもアレンジされてて美味しそう」「直ちゃんいつもお食事おしゃれですよ」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い」と自虐 手作りサンドイッチの朝食ショット披露の飯島直子 ※7枚目
飯島は「今朝はパン 冷凍のパンがなくなったのできのう買ってきました 食パンだけ買うつもりでしたが気になるパンがたくさん」と、一般的な食パンのほか2種類の“変わり種パン”を購入したことを紹介。
1つは、グランプリ受賞歴のある食パン。もう1つは「カフェ風サンドイッチが手軽にできる」ことを謳った、長いロールパンだ。その“コピー”を受けて、飯島は長いロールパンを“たまごサンド”に仕上げた。
完成したパンとスープが並んだ朝食の写真を披露し、「おしゃれなごはんはわたしには無縁ですね」と自虐的にコメントしていた。
コメント欄には「直ちゃん卵サンド美味しそうだよ〜」「カフェ風サンドウィッチいいですね」「パン大好き人間なので、こんな朝食が食べたいです」「卵たっぷり〜」「いつもアレンジされてて美味しそう」「直ちゃんいつもお食事おしゃれですよ」など、さまざまな声が寄せられている。