名門同士の注目対決はバイエルンが先勝！ディアス＆ケイン弾でレアルに勝利！
7日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグでレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンが対戦し、2-1でバイエルンが勝利を収めた。
試合はアウェイチームのバイエルンが積極的な試合運びを見せ、9分にヨシュア・キミッヒの左サイドからのクロスをハリー・ケインが折り返し、ダヨ・ウパメカノがゴール前フリーでシュートを放つなど序盤からレアルゴールに襲いかかる。
後半に入ってもバイエルンの勢いは止まらない。後半開始直後の46分、マイケル・オリーセが敵陣右サイドから中央にカットインし、ペナルティエリア手前付近にいたケインへラストパス。これをケインがダイレクトでゴール右隅にボールを流し込み、バイエルンに2点目が入る。
レアルは2失点目以降、攻撃のギアを上げて攻勢に転じ、74分にトレント・アレクサンダー・アーノルドの右サイドからのグラウンダーの折り返しをファーサイドに走り込んでいたキリアン・ムバッペが左足で押し込んで1点を返す。
レアルはその後も攻撃の手を緩めずバイエルンゴールに迫ったが、ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーを中心としたバイエルン守備陣が踏ん張り、同点を許さない。
結局試合はこのまま1-2でタイムアップを迎え、バイエルンが敵地での初戦に勝利した。
［スコア］
レアル・マドリード 1-2 バイエルン・ミュンヘン
［得点者］
レアル・マドリード
キリアン・ムバッペ(74)
バイエルン・ミュンヘン
ルイス・ディアス(41)
ハリー・ケイン(46)