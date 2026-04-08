7日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグでレアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンが対戦し、2-1でバイエルンが勝利を収めた。



試合はアウェイチームのバイエルンが積極的な試合運びを見せ、9分にヨシュア・キミッヒの左サイドからのクロスをハリー・ケインが折り返し、ダヨ・ウパメカノがゴール前フリーでシュートを放つなど序盤からレアルゴールに襲いかかる。





そして、その流れの中で41分にバイエルンが先手を奪う。レアルのペナルティエリア手前付近でボールを受けたセルジュ・ニャブリがレアル守備陣の背後に走り込んだルイス・ディアスにスルーパスを供給。相手ゴールキーパーと1対1の状況になったディアスは、これを冷静にゴール右隅に流し込み、バイエルンが1点をリードしてハーフタイムに入る。後半に入ってもバイエルンの勢いは止まらない。後半開始直後の46分、マイケル・オリーセが敵陣右サイドから中央にカットインし、ペナルティエリア手前付近にいたケインへラストパス。これをケインがダイレクトでゴール右隅にボールを流し込み、バイエルンに2点目が入る。レアルは2失点目以降、攻撃のギアを上げて攻勢に転じ、74分にトレント・アレクサンダー・アーノルドの右サイドからのグラウンダーの折り返しをファーサイドに走り込んでいたキリアン・ムバッペが左足で押し込んで1点を返す。レアルはその後も攻撃の手を緩めずバイエルンゴールに迫ったが、ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーを中心としたバイエルン守備陣が踏ん張り、同点を許さない。結局試合はこのまま1-2でタイムアップを迎え、バイエルンが敵地での初戦に勝利した。［スコア］レアル・マドリード 1-2 バイエルン・ミュンヘン［得点者］レアル・マドリードキリアン・ムバッペ(74)バイエルン・ミュンヘンルイス・ディアス(41)ハリー・ケイン(46)