4月9日から期間限定オープン！ つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」

記事ポイント つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が4月9日から5月24日まで期間限定オープン約2万坪に800種類の牡丹とシャクヤクが咲く世界最大級の花景色グルメやワークショップ、ペット同伴散策も楽しめる春イベント つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が4月9日から5月24日まで期間限定オープン約2万坪に800種類の牡丹とシャクヤクが咲く世界最大級の花景色グルメやワークショップ、ペット同伴散策も楽しめる春イベント

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が2026年4月9日から5月24日まで期間限定でオープンします。

約2万坪の里山に、牡丹とシャクヤクがリレー形式で咲き続ける春ならではの景色が広がります。

花の美しさに加えて、土づくりへのこだわりやカフェ、体験企画までそろうのも魅力です。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」

開園期間：2026年4月9日〜5月24日営業時間：9:00〜17:00（最終入園16:30）入園料：大人1,500円、中学生以下無料駐車場：普通車300台、大型車20台（無料）ペット：入園可能

つくば牡丹園は、約2万坪の自然の地形を生かした里山に広がる世界最大級のピオニーガーデンです。

園内では牡丹とシャクヤクあわせて約800種類、約6万株が順番に咲き、長い期間にわたって見頃が続きます。

4月は希少な牡丹の開花リレーが楽しめる構成となっており、春の移ろいを花で感じられます。

土づくりが支える花景色

30年にわたる土づくりが、美しい牡丹とシャクヤクを支えています。

独自の発酵技術と微生物コントロール手法によって、化学農薬や除草剤を使わない環境づくりを進めています。

馬ふんを活用した発酵堆肥「サラブレッドみほ」も、園の個性を支える重要な存在です。

花と一緒に楽しめる体験企画

4月末から5月初旬には、シャクヤク・スカーレットオハラも楽しめます。

開園期間中はスタンプラリーやギャラリー展示、ハーヴェストカフェ、ワークショップなど多彩な企画がそろいます。

農薬不使用、砂糖不使用にこだわったドリンクや、日替わりのキッチンカーも登場します。

ペットと一緒に散策できるほか、健康をテーマにしたコラボ企画も実施されます。

自然に包まれる園内風景

都心から車で向かいやすい場所にありながら、カワセミも訪れる自然豊かな景観が広がります。

5月には土日限定でシャクヤクの「花筏」と紅葉のコラボも楽しめます。

花を見るだけでなく、香りや空気感まで味わえる春の外出先です。

約2万坪に広がる花景色と自然環境が、つくば牡丹園ならではの特別感をつくっています。

土づくりの思想まで体感できる点も、このイベントの大きな魅力です。

グルメや体験企画、ペット同伴散策までそろい、幅広い楽しみ方ができます。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年4月9日から5月24日まで開催されます。

Q. つくば牡丹園ではどのような花が楽しめますか？

A. 牡丹とシャクヤクあわせて約800種類、約6万株がリレー形式で咲きます。

Q. 花以外の楽しみ方はありますか？

A. スタンプラリー、ギャラリー、カフェ、ワークショップ、ペット同伴散策などが楽しめます。

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