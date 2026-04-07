女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第1話が7日に放送され、お笑いコンビ「ジャルジャル」後藤淳平(42)が主人公の夫役でサプライズ出演した。

同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き、第二の人生を歩み出す完全オリジナルの人生応援ドラマ。脚本は「マイダイアリー」（2024年、テレビ朝日系）で向田邦子賞を史上最年少受賞した兵藤るり氏によるオリジナルだ。

後藤が演じるのは、みなとの夫・待山航（まちやま・わたる）。航は14年前に不慮の事故で亡くなってしまい、初回放送では、絶妙な表情をした遺影で出演した。後藤は、本作で民放GP帯連続ドラマ初出演を果たし、TBSドラマへの出演も今作が初となる。プロデューサーは「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、お顔立ちの雰囲気も含め、親子像として非常に自然に見えた」と起用の理由を明かした。

▼ジャルジャル・後藤淳平

永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした。遺影を撮影した日はとても穏やかな気持ちの良い天気で、かなりの遺影撮影日和だったと記憶しています。本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は「これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ」と思い込んで役作りをしました。ということで、みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか！？ 楽しみにしていてください！