『東京P.D.』ラストにまさかの人物 突然の出演に視聴者も「ビックリ」「バトンタッチってこと？」【ネタバレあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の最終話が7日に放送された。最終話のラストにはまさかの人物が出演した。以下、ネタバレを含みます。
【写真】一瞬だけど存在感抜群！刑事姿の佐藤二朗
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
最終話では、22年前、政和党幹事長・清原崇を爆殺しようとした真犯人・大沼保（大塚明夫）が逃走し、伊澤家へと向かい、伊澤陽子（中込佐知子）のもとに来ていた安藤直司（緒形直人）に銃を突きつける。
そして大沼は自身が真犯人であることを認めることと、警察の動きを常時確認するため、立てこもりの様子をマスコミに中継させ続けることを要求した。そこで今泉麟太郎（福士蒼汰）は、マスコミに協力を要請し、全局同時にCMを流し、大沼の目をかいくぐる作戦を考案。見事、作戦は成功し、大沼の身柄を拘束し、安藤を救った。
事件が解決。安藤が入院先の病院のベンチで休んでいたところ、「おけが、大丈夫ですか？」と声を掛けてきたのが、次の火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の主人公となる刑事の四方田誠（佐藤二朗）だった。
この登場に視聴者からは「佐藤二朗さんにビックリ」「戦隊ヒーロー引き継ぎイベントのアレみたいだ！」「唐突にきたーーー！」「バトンタッチってこと？」との反響が寄せられている。
【写真】一瞬だけど存在感抜群！刑事姿の佐藤二朗
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
そして大沼は自身が真犯人であることを認めることと、警察の動きを常時確認するため、立てこもりの様子をマスコミに中継させ続けることを要求した。そこで今泉麟太郎（福士蒼汰）は、マスコミに協力を要請し、全局同時にCMを流し、大沼の目をかいくぐる作戦を考案。見事、作戦は成功し、大沼の身柄を拘束し、安藤を救った。
事件が解決。安藤が入院先の病院のベンチで休んでいたところ、「おけが、大丈夫ですか？」と声を掛けてきたのが、次の火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の主人公となる刑事の四方田誠（佐藤二朗）だった。
この登場に視聴者からは「佐藤二朗さんにビックリ」「戦隊ヒーロー引き継ぎイベントのアレみたいだ！」「唐突にきたーーー！」「バトンタッチってこと？」との反響が寄せられている。