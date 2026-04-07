剣を構え興奮した男が目の前に！ 危険を感じ戦う意思がないことを伝えようとすると？／私の心はおじさんである
『私の心はおじさんである』（嶋野夕陽：原作、うつぎ：漫画、NAJI柳田：キャラクター原案/主婦と生活社）第2回【全12回】
【漫画】『私の心はおじさんである』を第1回から読む
家族も友人も恋人もいない、惰性で日々を過ごしている中年男性・遥。ある日、目を覚ますと、なぜか美少女ダークエルフの姿で異世界にいた！ 膨大な魔力と頑丈な体を持ちながらも、中身は臆病なおじさんのまま。人との関わりに戸惑いながらも大切な仲間と出会い、自らの心を成長させていくハートフルファンタジー『私の心はおじさんである』を好評につき再掲載でお届けします！
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