2024年2月の「ゴリラのひとつかみ」発売以降、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズのヒットを皮切りに日用雑貨「ゴリ推し企画」、リラックスアイテム「ゴリラリラックス」、美容家電「ゴリラのひとふき」とラインアップを展開し、シリーズ累計300万個と快進撃を続けるドウシシャのゴリラシリーズ。2026年4月に新製品「ゴリラの扇風機」を発売しました。

ビッグサイズのハンディファン

従来の同社製ハンディファンが直径7cmであるのに対して、直径16.5cmとデカすぎサイズのハンディファン。大径のファンで風量をアップしながらも、動作音は静かなのが特徴です。

畳むとカバンに入れてコンパクトに持ち運べる他、角度をつけて置くとデスクファンとしても利用できます。

グリップの底部には1/4インチのネジ穴があり、三脚などに取り付けて使用することも可能。

チョー強力なゴリラモード搭載

風量は4段階設定でき、最強は「チョー強力なG（ゴリラ）モード」。従来製品の約3倍にパワーアップした大風量の風で、汗が吹き出す暑さを吹き飛ばします。

本体のディスプレイで風量モードとバッテリー残量を確認できます。本体側面のUSB-Cポートから充電でき、連続運転時間は風量最大で約2時間、風量最小で約10時間。

価格は3278円（税込）。ホワイト・ブルー・グレーの3色をラインアップして同社直販サイト「ドウシシャマルシェ」や量販店で販売する他、4月7日からローソンの一部店舗で販売を開始します。