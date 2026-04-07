新潟北高校と豊栄高校が統合してこの春開校した「碧(あおい)高校」で初めての入学式が行われました。



その校歌を制作したのは長岡市出身のシンガーソングライター 琴音(ことね)さんです。



4月7日、琴音さん本人の歌声で校歌が披露されました。



新しく誕生した学校で踏み出す新たな一歩‥‥‥



新潟北高校と豊栄高校が統合し2026年春に開校した県立碧高校です。





7日に第1回目となる入学式が行われ、153人の新入生が門出の日を迎えました。【新入生代表・冨樫月華(とがし・るか)さん】「新潟県立碧高等学校の歴史を担うものとして感謝と誇りを胸に未来に向かって挑戦し続けることをここに誓います」美しい青緑色の石に由来する「碧」。校名は県民の公募によるもので生徒が、社会で宝石のように輝く存在となるよう思いが込められているといいます。玄関には2つの校章。校舎は、新潟北高校の校舎を使用するため、碧高校の1年生は北高校の2・3年生の生徒と同じ校舎で授業を受けることになります。そして、校歌のお披露目で登場したのが‥‥‥長岡市出身のシンガーソングライター琴音さんです。碧高校の校歌の作詞・作曲を務めました。【校歌を制作 琴音さん】「自分の学生時代であったり、これから皆さんがどのように生活されていくのかなっていうのを想像しながら作曲させていただきました」校歌のタイトルは、「高く碧く」。琴音さん本人の歌声で生徒に披露されました。♪校歌「朝日差した町は声響かせるように」〈朝日〉や〈夕日〉〈山並み〉など登下校の風景が盛り込まれた歌詞。そのほか、迷い苦しむことがあっても、選んだみちや自分を大切にできるようにといった願いがこめられているといいます。♪校歌「迷い路を行こういつか分かつとも この場所で君が選んだ未来よどこまでも高く碧く どこまでも高く碧く」【校歌を制作 琴音さん】「校歌自体が生徒の皆さんを見守るような形で作れたらいいかなと思っていた。学校のまわりにある自然であったりとか地元の風景を思い返しながら楽しんで歌っていただけたらいい」琴音さんの透き通るような歌声で校歌を聞いた新入生たち。学校の歴史をつくる1期生として 気持ちを新たにしていました。【新入生】「新潟の綺麗な景色とかが浮かぶような歌詞と旋律ですごいきれいな曲だなと思いながら聞いていました」【新入生】「第一期生として後輩の道になれるように頑張りたい」新しく誕生した「碧高校」。美しい校歌とともに生徒たちは新たな学校生活を歩んでいきます。