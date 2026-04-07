政府は７日、デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関連法案を閣議決定し、国会に提出した。

文部科学省は今後、教科書編集や採択の指針を策定し、デジタルを導入する学年・教科などを示す。

法案が成立すれば、次の学習指導要領が実施される２０３０年度の小学校教科書から順次、導入される。

現行制度では正式な教科書は紙媒体のみ。法改正で、紙と同様にデジタル教科書を検定や無償配布、使用義務の対象とする。新たな教科書は▽紙のみ▽紙とデジタルを組み合わせた「ハイブリッド」▽完全デジタル――の３形態となる。教育委員会や国私立学校がいずれかを選ぶ。

文科省は、デジタルの正式教科書化にあたり、教科書作りや教委などが教科書を選ぶ際の指針を策定する。今秋をめどに、子どもの発達段階や教科の特性を検証し、デジタル導入に適した学年や教科などを定める。今月１０日に有識者による検討会議の初会合を開く。

ただ、過度なデジタル化に伴うとされる課題は残り、集中力、思考力の低下や、デジタル画面が「浅い読み」につながるとの指摘への対応は進んでいない。