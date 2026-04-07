想像以上に自然なフロントモーター

速度域が上昇するほど、シボレー・コルベット E-レイの個性がつまびらかになる。瞬時に唸りを上げるクロスプレーン・クランクのV8エンジンは、4500rpmで62.3kg-mのトルクを発揮。駆動用モーターが前から補助するが、挙動は想像以上に自然だ。

【画像】主張するV8エンジン シボレー・コルベット E-レイ 競合クラスのHVスーパーカーたち 全153枚

アクセルペダルはストロークが長く、リニアで、尖すぎないほどにレスポンシブ。右足を深く倒せば、総合82.1kg-mの最大トルクが繰り出される。速度上昇は不満なく鋭く、トラクションは望外に高い。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

他方、6500rpmで頭打ちになり、ターボエンジンに慣れた人は、もう少し積極的な速度上昇を求めるかもしれない。ステアリングホイールはライバルより重く、セルフセンタリング性は強くなく、感触はやや人工的。時折、2.0t近い車重を実感させる。

それでも、リアのグリップ力は揺るぎない。テールをムズがせるような刺激は得難いものの、季節不問のスーパーカーと呼べる能力を垣間見せる。

効果的な人工音 歴代最高といえる完成度

シボレーは、レブリミット手前の1000rpmで奏でられる、人工サウンドを仕込んでいる。大排気量のV8エンジンなのに？ と疑問を抱きそうだが、実際にはハッとするほど効果的。ストレートカット・ギアが唸るような響きだ。

ロードノイズが小さい路面なら、回生ブレーキ時にモーターの唸りも僅かに聞こえる。ハイブリッド時代の、リアルな演出といえる。ブレーキは、カーボンセラミック。高速走行時でも扱いやすく、必要な制動力を正確に引き出せる。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

一緒の時間が長くなるほど実感するのが、歴代最高といえる完成度。ボディは剛性が高く、安定性に優れ、信頼感を築きやすい。シャシーは衝撃吸収性に優れ、滑らかに旋回し、バランスは秀抜。高い速度域を、余裕で保てる。

エンジンの後ろには、数泊分の荷物を押し込める荷室がある。8速デュアルクラッチATの仕事も上質。深く陶酔させる強刺激まではないとしても、スーパーサルーンと比較したくなるほど、能力には幅がある。

大人びた優雅さとは一線を画す存在感

午後になり、再び給油。曇り空の下で、コルベット E-レイを改めて眺める。カーボン製ホイールを履くことへ、今まで気付いていなかった。

C8世代のコルベットには2種類の全幅があるが、E-レイは広い方で2m超え。リアフェンダー周辺の造形は、捕食動物の様にアグレッシブだ。鋭いフロントノーズと相まって、大人びた優雅さとは一線を画す、存在感がある。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

インテリアは柔らかなレザーで包まれ、要所を金属製部品が引き締める。人間工学にも不満はなく、製造品質はドイツ水準といっても過言ではない。今まで、筆者はコルベットを欲しいと思ったことはなかったが、これは本当に気に入った。

圧倒的な能力をオールシーズン楽しめる

海沿いの国道A832号線を抜け、フィヨルドを登るワインディングへ。フェラーリ296 GTBなら、リミテッドスリップ・デフとクイックなステアリング、直感的なパワートレインが相乗し、一気呵成にタイトコーナーを巡れるはず。

かたや、コルベット E-レイはホイールベースが2722mmと長く、リアのトラクションは間違いないが少し単調。サスペンションとステアリングは、しなやかで繊細なマクラーレン・アルトゥーラほど、ドライバーとの以心伝心を図れない。



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

より軽いライバルで垣間見る緊張感を退けつつも、機敏さでも届いてはいないだろう。とはいえ、10万ポンド（約2100万円）ほど英国ではお手頃。長距離ドライブは安楽で、四輪駆動だから荒天時は明らかに頼もしい。

ハイブリッドのコルベットという目的を、E-レイは見事に具現化した。ミドシップでモーターがフロントタイヤを駆動しても、V8エンジンの主張は強く、本来のDNAを失っていない。圧倒的な能力を、オールシーズン楽しめる。その完成度は、歴代最高にある。

シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様）のスペック

英国価格：15万3440ポンド（約3222万円／試乗車）

全長：4688mm

全幅：2025mm

全高：1234mm

最高速度：289km/h

0-100km/h加速：2.9秒

燃費：7.9km/L

CO2排出量：289g/km

乾燥重量：1920kg

パワートレイン：V型8気筒6162cc 自然吸気＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：1.9kWh

最高出力：643ps/6450rpm（システム総合）

最大トルク：82.1kg-m/4500rpm（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（リア）／四輪駆動



シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）