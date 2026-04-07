完成度は歴代最高！ シボレー・コルベット E-レイでスコットランドへ（2） 製造品質はドイツ水準 初めて欲しいと思った
想像以上に自然なフロントモーター
速度域が上昇するほど、シボレー・コルベット E-レイの個性がつまびらかになる。瞬時に唸りを上げるクロスプレーン・クランクのV8エンジンは、4500rpmで62.3kg-mのトルクを発揮。駆動用モーターが前から補助するが、挙動は想像以上に自然だ。
【画像】主張するV8エンジン シボレー・コルベット E-レイ 競合クラスのHVスーパーカーたち 全153枚
アクセルペダルはストロークが長く、リニアで、尖すぎないほどにレスポンシブ。右足を深く倒せば、総合82.1kg-mの最大トルクが繰り出される。速度上昇は不満なく鋭く、トラクションは望外に高い。
シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
他方、6500rpmで頭打ちになり、ターボエンジンに慣れた人は、もう少し積極的な速度上昇を求めるかもしれない。ステアリングホイールはライバルより重く、セルフセンタリング性は強くなく、感触はやや人工的。時折、2.0t近い車重を実感させる。
それでも、リアのグリップ力は揺るぎない。テールをムズがせるような刺激は得難いものの、季節不問のスーパーカーと呼べる能力を垣間見せる。
効果的な人工音 歴代最高といえる完成度
シボレーは、レブリミット手前の1000rpmで奏でられる、人工サウンドを仕込んでいる。大排気量のV8エンジンなのに？ と疑問を抱きそうだが、実際にはハッとするほど効果的。ストレートカット・ギアが唸るような響きだ。
ロードノイズが小さい路面なら、回生ブレーキ時にモーターの唸りも僅かに聞こえる。ハイブリッド時代の、リアルな演出といえる。ブレーキは、カーボンセラミック。高速走行時でも扱いやすく、必要な制動力を正確に引き出せる。
シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
一緒の時間が長くなるほど実感するのが、歴代最高といえる完成度。ボディは剛性が高く、安定性に優れ、信頼感を築きやすい。シャシーは衝撃吸収性に優れ、滑らかに旋回し、バランスは秀抜。高い速度域を、余裕で保てる。
エンジンの後ろには、数泊分の荷物を押し込める荷室がある。8速デュアルクラッチATの仕事も上質。深く陶酔させる強刺激まではないとしても、スーパーサルーンと比較したくなるほど、能力には幅がある。
大人びた優雅さとは一線を画す存在感
午後になり、再び給油。曇り空の下で、コルベット E-レイを改めて眺める。カーボン製ホイールを履くことへ、今まで気付いていなかった。
C8世代のコルベットには2種類の全幅があるが、E-レイは広い方で2m超え。リアフェンダー周辺の造形は、捕食動物の様にアグレッシブだ。鋭いフロントノーズと相まって、大人びた優雅さとは一線を画す、存在感がある。
シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
インテリアは柔らかなレザーで包まれ、要所を金属製部品が引き締める。人間工学にも不満はなく、製造品質はドイツ水準といっても過言ではない。今まで、筆者はコルベットを欲しいと思ったことはなかったが、これは本当に気に入った。
圧倒的な能力をオールシーズン楽しめる
海沿いの国道A832号線を抜け、フィヨルドを登るワインディングへ。フェラーリ296 GTBなら、リミテッドスリップ・デフとクイックなステアリング、直感的なパワートレインが相乗し、一気呵成にタイトコーナーを巡れるはず。
かたや、コルベット E-レイはホイールベースが2722mmと長く、リアのトラクションは間違いないが少し単調。サスペンションとステアリングは、しなやかで繊細なマクラーレン・アルトゥーラほど、ドライバーとの以心伝心を図れない。
シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
より軽いライバルで垣間見る緊張感を退けつつも、機敏さでも届いてはいないだろう。とはいえ、10万ポンド（約2100万円）ほど英国ではお手頃。長距離ドライブは安楽で、四輪駆動だから荒天時は明らかに頼もしい。
ハイブリッドのコルベットという目的を、E-レイは見事に具現化した。ミドシップでモーターがフロントタイヤを駆動しても、V8エンジンの主張は強く、本来のDNAを失っていない。圧倒的な能力を、オールシーズン楽しめる。その完成度は、歴代最高にある。
シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様）のスペック
英国価格：15万3440ポンド（約3222万円／試乗車）
全長：4688mm
全幅：2025mm
全高：1234mm
最高速度：289km/h
0-100km/h加速：2.9秒
燃費：7.9km/L
CO2排出量：289g/km
乾燥重量：1920kg
パワートレイン：V型8気筒6162cc 自然吸気＋電気モーター
使用燃料：ガソリン
駆動用バッテリー：1.9kWh
最高出力：643ps/6450rpm（システム総合）
最大トルク：82.1kg-m/4500rpm（システム総合）
ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（リア）／四輪駆動
シボレー・コルベット E-レイ 3LZ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）