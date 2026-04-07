Osaka Metro中崎駅から北へ歩いて約3分のところに「EINS Coffee Stand」はあります。谷町六丁目にある「EINS COFFEE」の2号店で、自家焙煎のコーヒーが味わえるカフェです。古民家を生かした昭和レトロなカフェや雑貨店などが多い中崎町界隈にあり、店内中央に苔庭と流木を配した和モダンなインテリアも独創的。

店頭には香りをテイスティングできるコーヒー豆のコーナーも。韓国のトップブランド焙煎機「EASYSTER」でローストされるフレッシュなコーヒー豆が並びます。

スペシャルティコーヒーも豊富で、新しい味と出合いたい人にはうってつけ。スペシャルティコーヒーといえば、少しハードルが高いイメージをもちがちですが、こちらのお店はビギナーさんにもぴったり。毎日のコーヒーが味わい深くなるような説明が聞けますので、もし豆選びに迷ったら、ぜひフレンドリーなスタッフに気軽に声をかけて相談してみてください。

「COLOMBIA Inmaculada Fellows Geisha Natural」100g3200円

スペシャルティコーヒーをより親しみ深いものにしているのが、オリジナルのイラストです。こちらはスタッフが実際の味わいをイメージして描いているもので、イラストを手がかりに豆を買って帰る人も多いそうです。

「EINS Coffee Stand」限定のコーヒー豆はキュートなキャラクターが両手で花束を抱えた「COLOMBIA Inmaculada Fellows Geisha Natural」。ラベンダーやキンモクセイなど花を想起させる華やかな香りが特徴です。そういわれてみると、実際に飲んでみたくなりますよね。

日本国内や韓国のラテアートの大会に出場し、何度も優勝経験があるスタッフが素敵なラテアートを描いてくれます。ほろ苦い抹茶の余韻とミルクのコクや甘さが混じり合い、春の足音が聞こえはじめる季節にぴったりの味わい。ラテアートは写真のペガサスのほかにもバラやチューリップなど柄のバラエティも豊かです。

店内の中央にある苔庭のような鮮やかな緑の抹茶ラテに、春の新作スイーツ「春緑」を合わせてオーダー。

「春緑」800円 ※「EINS Coffee Stand」限定（2026年5月上旬ごろまで提供予定）

こちらのお店の人気の理由のひとつは、新しい季節が訪れるごとに手の込んだ創作スイーツを提供しているところ。パティスリーさながらのクオリティの高さで、新作を楽しみにしている常連客はもちろんのこと、SNSで話題となり、新たなファンを呼んでいます。

新作をお披露目するたびに、かなりの人気を博しているにもかかわらず、同じものは二度と登場しません。常に新しいものを生み出すことに力を注いでいて、味わう人に新しい体験をもたらしてくれます。

見てください。このふっくらと丸くて愛らしいフォルムの「春緑」を。

白い部分は麹ミルクを使用したムースケーキ。ムースは何もかかっていない状態で提供され、自分で煎茶のソースをかけていただくのですが、表面には信州の伝統食「凍りもち」がまぶされているため、煎茶ソースはまるで滴のように弾かれてホロホロとすべり落ちていきます。まずはぜひソースがかかっていない部分を味わってみてください。フォルム同様、麹ミルクの軟らかくて丸みのあるやさしい甘みにうっとりします。

そして中心には香り高い煎茶を使用したクレムー。クレムーはムースよりもなめらかで、ガナッシュよりも軽やかな食感のクリームで、煎茶の澄んだ青みのある香りを閉じ込めています。中央には杏のジュレを忍ばせて、さわやかな酸味をアクセントに。

和と洋のエッセンスが混じり合った独創的なスイーツ「春緑」は「Eins Coffee Stand」限定。2026年のゴールデンウィークごろまでの提供予定です。ぜひ実際に味わってみてくださいね。

ハイクオリティなラテと酒粕バスクチーズケーキのマリアージュを楽しんで

写真左から／「抹茶ラテ」800円、「カフェラテ」700円、「酒粕のバスクチーズケーキ」580円、「春緑」800円

まだ一度もこちらのお店のラテを飲んだことがないという人は、ぜひ味わってみてほしいクオリティの高さです。エスプレッソマシンはアメリカ製の「SYNESSO」を使用。コーヒー豆本来の特徴を生かすエスプレッソマシンです。

エスプレッソのほろ苦さとミルクのコクや甘さが混じり合い、ひと口目から最後の一滴までおいしいラテには、ぜひ「酒粕のバスクチーズケーキ」を。しっとりコクのあるバスクチーズケーキの後味にふわりと香る酒粕の芳醇な吟醸香。その風味の利かせ加減が絶妙で、心地のよい余韻が後を引きます。これぞ家では絶対に味わえない、わざわざカフェに行きたくなるおいしさ！

「EINS Coffee Stand」はいかがでしたか。ちなみに店名のEINSはドイツ語で数字の1を意味し、日常に「＋1」の価値を加えられるような店でありたい、という想いから名付けられたそうです。

中崎町は大阪梅田駅からも徒歩約10分と徒歩圏内でありながら、細い路地が入り組むレトロな散歩が楽しめます。とびきりおいしいラテと新しい季節を告げるスイーツを密かな楽しみに、ぜひ実際に訪れてみてくださいね。



■EINS Coffee Stand（あいんす こーひー すたんど）

住所：大阪府大阪市北区中崎西4-1-6 1F

TEL：なし

営業時間：10〜17時

定休日：不定休

アクセス：OsakaMetro中崎町駅から徒歩約4分



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Text：鴨 一歌

Photo：小川康貴



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